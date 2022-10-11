В Кремле заявили, что у США «уши торчат» в украинском конфликте

Байден пообещал передать Киеву современные системы ПВО накануне, в первый день массовых ракетных ударов по объектам на Украине. Песков отметил, что США де-факто уже завязли в этом конфликте, а поставки ПВО сделают его «больнее»

Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Обещание президента США Джо Байдена поставить Киеву современные системы противовоздушной обороны (ПВО) затянет конфликт и сделает его «больнее», но не изменит конечного результата. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так, на вопрос об отношении Кремля к предполагаемым поставкам Украине современных систем ПВО Песков заявил: «Де-факто США уже изрядно завязли в этом конфликте. По-русски говоря, знаете, уши торча, их видно невооруженным взглядом <…> Еще раз повторяю: это делает конфликт дольше и больнее для украинской стороны».

В то же время он указал, что поставки таких систем не изменят «нашего целеполагания и конечного результата».

Байден пообещал поставить Киеву передовые американские системы ПВО накануне, когда Россия нанесла ракетные удары по всей территории Украины. Президент США также осудил действия России и выразил соболезнования погибшим и пострадавшим в результате атак.

Президент России Владимир Путин, говоря о нанесении ракетных ударов по «объектам энергетики, военного управления и связи Украины», подчеркивал, что в случае продолжения попыток терактов на территории России ответы будут жесткими. Так, помимо диверсии на Крымском мосту Путин обвинил украинские спецслужбы в подготовке терактов на Курской АЭС и «Турецком потоке». Серьезных последствий теракта удалось не допустить, добавил он.

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США поставляли вооружение Украине еще до начала российской военной операции, однако после начала боевых действий поставки увеличились кратно. В то же время Вашингтон неоднократно подчеркивал, что не хочет становиться участником конфликта, и призывал стороны к мирному урегулированию ситуации.

Российские власти, в свою очередь, считают, что, поставляя оружие Украине, США стали одной из сторон конфликта. В МИД России подчеркивали, что поставка дальнобойных или более мощных орудий Киеву станет для Москвы «красной линией».

Байден в мае исключал передачу Украине ракет, которые могут достичь российской территории. В июле его советник по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Вашингтон не готов поставлять Украине ракеты ATACMS дальностью 300 км, чтобы не допустить Третьей мировой войны.

Тем не менее с конца июня США поставляют Украине РСЗО HIMARS, на которых ВСУ используют снаряды GMLRS дальностью около 150 км. В Пентагоне допускали, что с их помощью украинские войска могут атаковать Крым.