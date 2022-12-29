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S7 сообщила о временном закрытии воздушного пространства над Саратовом

Авиакомпания S7 сообщила, что 29 декабря воздушное пространство над Саратовом было временно закрыто, однако сейчас рейсы летают в обычном режиме. Ранее днем в Энгельсе Саратовской области сработала система ПВО, был сбит БПЛА
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Власти днем 29 декабря временно закрывали воздушное пространство над Саратовом, сообщили РБК в пресс-службе S7. Ранее в Энгельсе Саратовской области сработала система ПВО и был уничтожен беспилотник.

«Было закрытие воздушного пространства, сейчас открыли уже. Рейс Новосибирск — Саратов по причине временного закрытия воздушного пространства вынужденно сел в Самаре, после открытия воздушного пространства самолет доставил пассажиров из Самары в Саратов», — сообщили в S7.

Представитель Росавиации отказался от комментариев.

Ранее днем 29 декабря телеграм-канал Mash со ссылкой на местных жителей сообщил о взрывах в районе аэродрома и воздушной тревоге в Энгельсе. После этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал, что на территории Энгельсского района сработала система ПВО, был уничтожен беспилотник.

Тогда же телеграм-канал Baza сообщил, что воздушное пространство над областью было закрыто из-за того, что беспилотники атаковали аэродром в Энгельсе. Канал опубликовал скриншот карты с сервиса для отслеживания полетов. Над территорией области не было самолетов.

Журналистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале опубликовала кадры с пассажирами рейса Москва — Пенза в аэропорту Домодедово, один из которых говорит: «Командир сказал, что воздушное пространство Саратова и Пензы закрыто, развернули два борта обратно в Москву». На кадрах видно, как люди выходят из самолета по трапу.

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В то же время в аэропорту Саратова изданию «Подъем» закрытие воздушного пространства над городом опровергли. «Аэропорт работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов. Задержки рейсов есть, но аэропорт принимает и отправляет», — сказали там.

С 24 февраля Росавиация ввела ограничение на полеты в аэропорты юга России (Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты) из-за того, что воздушная зона вблизи российско-украинской границы стала небезопасной для гражданских самолетов. 23 декабря регулятор в 49-й раз продлил запрет на полеты.

S7 сообщила о временном закрытии воздушного пространства над Саратовом
S7 сообщила о временном закрытии воздушного пространства над Саратовом

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Теги
Артём Кореняко Артём Кореняко, Илья Пламенев Илья Пламенев
Саратов Саратовская область воздушное пространство БПЛА
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