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Брянский губернатор сообщил о сбитых беспилотниках

Брянский губернатор Богомаз: ПВО сбила беспилотники над Клинцовским районом
Дроны сбила ПВО на территории Клинцовского района. Люди не пострадали, повреждений также нет
Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

На территории Клинцовского района Брянской области сработала система ПВО, сбиты беспилотные летательные аппараты, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Количество сбитых дронов он не уточнил. По его словам, разрушений и пострадавших нет.

20 декабря Богомаз сообщал об атаке беспилотника на территорию районной электрической сети (РЭС) в Трубчевском районе Брянской области. В результате были повреждены административное здание и автомобиль, пострадавших не было.

Утром того же дня под обстрел попал Суземский район, там тоже никто не пострадал, но было частично нарушено электроснабжение, в поселке Суземка повреждены железнодорожные пути. Электроснабжение в районе полностью восстановили спустя семь с половиной часов.

Власти граничащих с Украиной регионов, в том числе Брянской области, регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов с начала российской военной операции в соседней стране. 23 декабря Богомаз оценил ущерб от обстрелов в 100 млн руб., в эту сумму, по его словам, входят компенсации за утрату имущества и ранения. Губернатор уточнил, что за все время ударов повреждения получили 288 домовладений, построек и машин, полностью разрушено семь домов, четыре человека погибли, а 18 пострадали.

В Брянской области с апреля действует желтый (высокий) уровень террористической опасности, а в октябре там и еще в семи приграничных регионах ввели режим среднего уровня реагирования. Он подразумевает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы государственных объектов, ограничения на въезд и выезд.

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Брянский губернатор сообщил о сбитых беспилотниках
Брянский губернатор сообщил о сбитых беспилотниках

Теги
Александр Богомаз Брянская область ПВО беспилотник
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