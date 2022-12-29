Брянский губернатор сообщил о сбитых беспилотниках

Дроны сбила ПВО на территории Клинцовского района. Люди не пострадали, повреждений также нет

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На территории Клинцовского района Брянской области сработала система ПВО, сбиты беспилотные летательные аппараты, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Количество сбитых дронов он не уточнил. По его словам, разрушений и пострадавших нет.

20 декабря Богомаз сообщал об атаке беспилотника на территорию районной электрической сети (РЭС) в Трубчевском районе Брянской области. В результате были повреждены административное здание и автомобиль, пострадавших не было.

Утром того же дня под обстрел попал Суземский район, там тоже никто не пострадал, но было частично нарушено электроснабжение, в поселке Суземка повреждены железнодорожные пути. Электроснабжение в районе полностью восстановили спустя семь с половиной часов.

Власти граничащих с Украиной регионов, в том числе Брянской области, регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов с начала российской военной операции в соседней стране. 23 декабря Богомаз оценил ущерб от обстрелов в 100 млн руб., в эту сумму, по его словам, входят компенсации за утрату имущества и ранения. Губернатор уточнил, что за все время ударов повреждения получили 288 домовладений, построек и машин, полностью разрушено семь домов, четыре человека погибли, а 18 пострадали.

В Брянской области с апреля действует желтый (высокий) уровень террористической опасности, а в октябре там и еще в семи приграничных регионах ввели режим среднего уровня реагирования. Он подразумевает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы государственных объектов, ограничения на въезд и выезд.