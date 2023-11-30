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Война санкций ,  
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ЕС представит план по использованию замороженных российских активов

Bloomberg: ЕС обнародует предложение по налогу на прибыль с замороженных активов
Сюжет
Война санкций
Идею обложить налогом прибыль от замороженных российских активов в ЕС начали обсуждать в сентябре. Прибыль может составить €3 млрд. Москва считает блокировку активов незаконной
Здание Центрального Банка России
Здание Центрального Банка России (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Европейская комиссия (ЕК) планирует 12 декабря обнародовать план, в соответствии с которым предлагается обложить налогом прибыль с более чем €200 млрд замороженных активов российского ЦБ, чтобы оказать помощь в восстановлении Украины, передает Bloomberg со ссылкой на источник.

В проекте плана отмечается, что некоторые вопросы все еще нуждаются в решении, а предложения ЕС не повлияют на национальное налоговое законодательство стран-членов.

Обеспокоенность рисками, связанными с использованием замороженных российских активов, выражали в Европейском центральном банке (ЕЦБ) и в нескольких странах Евросоюза, отмечает агентство.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Налог на прибыль от замороженных активов Банка России в Евросоюзе начали обсуждать в сентябре, говорили источники Bloomberg.

План Еврокомиссии предусматривал три шага. Среди них: уточнение объема обязанностей по финансовым обязательствам, введение требований к центральным депозитариям ценных бумаг о разделении остатков денежных средств на российских счетах и перечисление доходов в бюджет ЕС.

Как ожидается, непредвиденная прибыль от активов российского ЦБ, замороженных в Евросоюзе, составит около €3 млрд, писал Bloomberg.

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Агентство отмечало, идея о налоге вызывает у стран-членов как юридические, так и финансовые вопросы. Некоторые правительства выразили обеспокоенность, что при его введении инвесторы могут отказаться от евро.

Российские государственные и частные активы оказались заморожены из-за санкций, которые западные страны ввели против Москвы из-за военной операции на Украине. Их общая стоимость оценивается примерно в $280 млрд, и большая часть находится в ЕС. Такую оценку в сентябре приводил Минфин США. В Брюсселе летом говорили, что заморозили €207 млрд, включая активы ЦБ.

Обсуждение вопроса об использовании российских активов для помощи Украине продолжается в ЕС не первый месяц. По данным Bloomberg, несколько стран, включая Францию, Германию и Италию, предлагали не спешить с налогом, а сначала разработать документ, который гарантирует юридическую обоснованность подобных мер и не поставит под угрозу финансовую стабильность.

Российские власти называли санкции Запада незаконными и нелегитимными, идею конфисковать замороженные активы сравнивали с воровством и пригрозили ответными меры. В Кремле пообещали серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто примет такие решения.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
российские активы прибыль Евросоюз налог санкции Украина
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