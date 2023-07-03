Власти ЕС заявили о заморозке российских активов на €207 млрд

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 97,26 (+1,24) Инвестиции, 16:38 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 89,33 (+0,94) Инвестиции, 16:38
Глава Минобороны Германии анонсировал поставку десятков Leopard Украине Политика, 18:02
Умер последний французский солдат-участник высадки в Нормандии Общество, 18:01
Навальный сообщил о подаче его семьей иска из-за отказа в свиданиях Политика, 18:01
Карацев стал соперником Рублева за выход в третий круг Уимблдона Спорт, 18:00
Военная операция на Украине. Карта на 3 июля Политика, 17:50
13 июля состоится конференция Group4Media «Цифровой авангард» Пресс-релиз, 17:49
Фильм «Барби» с Марго Робби запретили во Вьетнаме из-за одной сцены Life, 17:44
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Власти ЕС заявили о заморозке российских активов на €207 млрд Политика, 17:33
Дерипаска призвал строить экономику не «по понятиям» Экономика, 17:30
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 17:27
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:26
Умер чемпион мира и Европы по футболу в составе сборной ФРГ Спорт, 17:14
Добыча инноваций: как работают R&D-структуры металлургических компаний Тренды, 17:09
Украина внесла компанию Unilever в список «спонсоров войны» Политика, 17:03
Война санкций ,  
0 

Власти ЕС заявили о заморозке российских активов на €207 млрд

Еврокомиссар Рейндерс: с начала спецоперации страны ЕС заморозили €207 млрд активов России
С начала спецоперации страны ЕС заморозили €207 млрд российских активов, включая активы ЦБ, сообщили в Еврокомиссии. В настоящее время ЕК обсуждает возможность использования доходов с этих средств для восстановления Украины
Дидье Рейндерс
Дидье Рейндерс (Фото: Pontus Lundahl / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Сумма замороженных после начала спецоперации странами ЕС российских активов на данный момент составляет €207 млрд, сообщил на пресс-конференции в Гааге еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

«Еврокомиссия обсуждает возможность использования для финансирования восстановления Украины доходов от российских активов в размере €207 млрд евро, которые удалось заморозить в Европе, включая активы ЦБ России», — сказал он (цитата по ТАСС).

По его словам, ЕК рассчитывает таким образом получать до €3 млрд ежегодно.

В мае в ЕК заявили, что с начала военных действий на Украине страны Евросоюза заморозили активы Банка России стоимостью более €200 млрд. Кроме того, было заблокировано €24,1 млрд активов, которые принадлежат попавшим под санкции россиянам и компаниям.

В конце июня Bloomberg узнал, что лидеры стран ЕС поддержали план, предусматривающий введение налога на сверхприбыль с замороженных активов российского ЦБ. The Guardian писал, что посредством такой схемы ЕС сможет ежегодно получать не менее €3 млрд, чтобы передать их пострадавшей от военных действий Украине.

На Западе и в Киеве неоднократно звучали призывы направить замороженные российские активы на восстановление Украины. В июне Bloomberg сообщал, что в ЕС не видят «надежного юридического пути», который позволил бы конфисковать их лишь на том основании, что они подпадают под санкции.

Читайте на РБК Pro
Как руководителю гасить конфликты на ранней стадии
Какие сюрпризы ждут инвестора при покупке недвижимости в ОАЭ
Что учесть при внедрении процессной аналитики
Новый бизнес в Казахстане: каких специалистов придется привозить с собой

Российский Минфин оценивал общий объем замороженных на Западе золотовалютных резервов в $300 млрд. Власти называют блокировку активов за рубежом незаконной, в Кремле заявляли, что будут считать их изъятие в пользу Украины «фактически прямым воровством». Президент Владимир Путин предупреждал, что такая политика «никогда до добра никого не доводила».

Власти ЕС заявили о заморозке российских активов на €207 млрд
Власти ЕС заявили о заморозке российских активов на €207 млрд

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
активы России ЕС ЦБ санкции Военная операция на Украине
Материалы по теме
Bloomberg сообщил о поддержке ЕС налога на сверхприбыль от активов России
Политика
В ЕС анонсировали юридическую базу для передачи активов России Украине
Политика
Первая страна ЕС создала схему по передаче активов России Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter