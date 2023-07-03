Власти ЕС заявили о заморозке российских активов на €207 млрд

С начала спецоперации страны ЕС заморозили €207 млрд российских активов, включая активы ЦБ, сообщили в Еврокомиссии. В настоящее время ЕК обсуждает возможность использования доходов с этих средств для восстановления Украины

Дидье Рейндерс (Фото: Pontus Lundahl / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Сумма замороженных после начала спецоперации странами ЕС российских активов на данный момент составляет €207 млрд, сообщил на пресс-конференции в Гааге еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

«Еврокомиссия обсуждает возможность использования для финансирования восстановления Украины доходов от российских активов в размере €207 млрд евро, которые удалось заморозить в Европе, включая активы ЦБ России», — сказал он (цитата по ТАСС).

По его словам, ЕК рассчитывает таким образом получать до €3 млрд ежегодно.

В мае в ЕК заявили, что с начала военных действий на Украине страны Евросоюза заморозили активы Банка России стоимостью более €200 млрд. Кроме того, было заблокировано €24,1 млрд активов, которые принадлежат попавшим под санкции россиянам и компаниям.

В конце июня Bloomberg узнал, что лидеры стран ЕС поддержали план, предусматривающий введение налога на сверхприбыль с замороженных активов российского ЦБ. The Guardian писал, что посредством такой схемы ЕС сможет ежегодно получать не менее €3 млрд, чтобы передать их пострадавшей от военных действий Украине.

На Западе и в Киеве неоднократно звучали призывы направить замороженные российские активы на восстановление Украины. В июне Bloomberg сообщал, что в ЕС не видят «надежного юридического пути», который позволил бы конфисковать их лишь на том основании, что они подпадают под санкции.

Российский Минфин оценивал общий объем замороженных на Западе золотовалютных резервов в $300 млрд. Власти называют блокировку активов за рубежом незаконной, в Кремле заявляли, что будут считать их изъятие в пользу Украины «фактически прямым воровством». Президент Владимир Путин предупреждал, что такая политика «никогда до добра никого не доводила».