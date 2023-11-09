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Война санкций ,  
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Bloomberg узнал о призыве в ЕС не спешить с использованием активов России

Bloomberg: ряд стран ЕС призвали не спешить с использованием российских активов
Сюжет
Война санкций
Франция, Германия, Италия и Бельгия, а также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель настороженно относятся к идее ускорить работу над созданием правовых условий для применения замороженных российских активов в пользу Украины
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Представители ряда стран — членов ЕС, в том числе Франции, Германии, Италии и Бельгии, заявили Еврокомиссии на закрытом заседании, что предпочли бы более постепенный подход в отношении использования прибыли от замороженных российских активов для поддержки Украины, сообщили знакомые с вопросом источники Bloomberg.

По их словам, власти сначала хотят разработать документ, чтобы гарантировать, что формула использования прибыли, полученной от замороженных российских активов, является юридически обоснованной и не поставит под угрозу финансовую стабильность.

На саммите в октябре лидеры стран ЕС попросили главу европейской дипломатии Жозепа Борреля и Еврокомиссию ускорить возможность применения замороженных российских активов для Украины. ЕК настаивала на выработке юридического механизма в ближайшие недели. Однако Франция, которую поддержали большинство стран, посчитала, что план нуждается в доработке.

Боррель также настороженно относится к идее ускорить работу над соответствующим юридическим механизмом, передает Bloomberg. Его представитель, а также Еврокомиссия не ответили на запросы агентства.

Страны Евросоюза несколько месяцев спорят о том, как реализовать планы по введению налога на непредвиденную прибыль от замороженных российских активов и направить эти средства на восстановление Украины. В ЕС заморожены активы российского ЦБ на сумму €200 млрд, большая часть — в бельгийской финансовой группе Euroclear (в нее входят одноименные депозитарий и банк). В конце октября депозитарий отчитался, что за девять месяцев 2023 года получил около €3 млрд процентных доходов от активов. Бельгийский премьер Александер Де Кроо пообещал, что в следующем году Брюссель передаст Киеву €1,7 млрд из этой суммы.

Часть активов остается на счетах стран G7. Министры финансов «Семерки» пообещали, что они останутся заморожены до тех пор, пока Россия не компенсирует Украине ущерб, причиненный боевыми действиями.

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Москва считает блокировку активов незаконной. В Кремле заявляли, что будут считать их изъятие в пользу Украины воровством. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что речь идет не о чем ином, как о «посягательстве на государственную собственность», и пообещал, что Россия будет бессрочно оспаривать решения о конфискации.

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Евросоюз российские активы Еврокомиссия Франция
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