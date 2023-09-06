Bloomberg узнал об обсуждении в ЕС налога на прибыль от активов России

Представители ЕК проведут встречи внутри союза, на которых будет обсуждаться введение налога на непредвиденную прибыль в размере €3 млрд от замороженных активов ЦБ, узнал Bloomberg. Москва называет конфискацию активов воровством

Вид на здание Центрального Банка России (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

На этой неделе представители Еврокомиссии (ЕК) начнут встречаться со странами Евросоюза, чтобы обсудить введение налога на непредвиденную прибыль от замороженных активов Банка России в €200 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как пишет агентство, ЕК собирается предложить план, который позволит законно переводить доходы от заблокированных активов ЦБ в бюджеты стран ЕС. План предусматривает три шага:

уточнение объема обязанностей по финансовым обязательствам;

введение требований к центральным депозитариям ценных бумаг о разделении остатков денежных средств на российских счетах;

перечисление доходов в бюджет ЕС.

Источники Bloomberg уточнили, что уже завтра, 7 сентября, представители ЕК встретятся с чиновниками из Испании, Бельгии, Италии, Франции и Германии. На следующей неделе пройдет встреча с представителями всех 27 стран ЕС.

При этом, как отмечает агентство, возможные налог и конфискация сверхприбыли вызывает у стран — членов ЕС как юридические, так и финансовые вопросы. Некоторые из них обеспокоены, что в случае введения такого налога инвесторы могут отказаться от евро.

Ожидается, что непредвиденная прибыль от активов российского ЦБ, замороженных в ЕС, составит около €3 млрд. Больше половины активов — наличные и депозиты, остальная часть — ценные бумаги, которые будут конвертированы в наличные по мере их погашения в ближайшие два-три года, пишет Bloomberg.

В феврале 2022 года, после начала военной операции на Украине, западные страны ввели санкции против российского ЦБ и заморозили его валютные активы за рубежом. По оценке главы Минфина Антона Силуанова, Россия лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов — это около $300 млрд. Bloomberg сообщал о заморозке $311 млрд российских резервов и еще €19 млрд у попавших под санкции бизнесменов.

На Западе и в Киеве неоднократно звучали призывы направить замороженные российские активы на восстановление Украины. В июне Bloomberg сообщил, что в Евросоюзе не видят «надежного юридического пути», который позволил бы конфисковать их лишь на том основании, что они попадают под санкции. Вместо этого Брюссель рассматривает два варианта использования средств — передачу на восстановление Украины доходов, полученных от реинвестирования, и «непредвиденный взнос» (он подразумевает, что компании, получившие большую прибыль от блокированных российских активов, должны будут перевести значительную сумму в ЕС).

Российские власти называют блокировку активов за рубежом незаконной, в Кремле заявили, что будут считать их изъятие в пользу Украины «фактически прямым воровством». Президент Владимир Путин предупреждал, что такая политика «никогда до добра никого не доводила».