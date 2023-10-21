США и ЕС допустили передачу Киеву доходов компаний от активов России

Вашингтон и Брюссель намерены изучить возможность передачи Киеву доходов частных компаний от замороженных российских активов в краткосрочной перспективе

США и Евросоюз в рамках помощи Украине в краткосрочной перспективе изучат возможность передачи ей доходов частных компаний от замороженных российских активов, говорится в совместном заявлений по итогам саммита США — ЕС.

«В рамках наших усилий по оказанию помощи Украине в краткосрочной перспективе мы изучим, каким образом любые экстраординарные доходы частных компаний, полученные непосредственно от замороженных российских

суверенных активов, <...> могут быть направлены на поддержку Украины и ее восстановления и

реконструкции в соответствии с действующим законодательством», — говорится в заявлении.

Вашингтон и Брюссель вместе с союзниками изучают всевозможные пути помощи Киеву, а также варианты компенсации нанесенного Россией ущерба.

В заявлении подчеркивается, что Соединенные Штаты и Евросоюз непоколебимы в своей «долгосрочной политической, финансовой, гуманитарной и военной поддержке Украины».

На прошлой неделе газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что в администрации американского президента Джо Байдена все больше склоняются к тому, чтобы побудить другие западные страны перенаправить замороженные резервы Банка России Украине. Бóльшая часть этих средств находится в Европе. США, если бы действовали в одиночку, смогли бы использовать лишь примерно $5 млрд из $300 млрд российских резервов, указывало издание.

В сентябре агентство Bloomberg сообщало, что ЕК собирается обсудить введение налога на непредвиденную прибыль от замороженных резервов Центробанка, размер которой составил €3 млрд. Министр финансов США Джанет Йеллен поддержала предложение ЕС обложить налогом доходы от российских активов и перевести налоговые поступления Киеву, отмечала WP. Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо уже пообещал Киеву €1,7 млрд ($1,8 млрд), полученных в виде налогов на доходы от замороженных российских активов.

Президент России Владимир Путин заявлял, что «воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило» и что это приведет только к проблемам для тех, кто занимается «этим неблаговидным делом».