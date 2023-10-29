Володин пригрозил симметричным ответом на «воровство» активов России

Конфискация Западом замороженных российских активов, которые Европа хочет использовать для поддержки Украины, потребует от Москвы симметричного ответа, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.

По его словам, с 2022 года Евросоюз потратил на поддержку Киева более €85 млрд, что «дорого обошлось обычным европейцам». Володин отметил, что в Европе сильно выросли цены, экономика находится в рецессии, а промышленность в упадке.

Также спикер Госдумы обратил внимание на отсутствие «прежнего единства» в Европе, напомнив об отказе нового правительства Словакии поддерживать Украину и переизбрании Виктора Орбана на пост главы правительства Венгрии, которая «занимают взвешенную позицию» по Украине, в пятый раз.

В связи с тем, что лидеры ЕС пока не смогли согласовать выделение €50 млрд Украине на следующие четыре года — с 2024 по 2027 год, европейские политики вновь заговорили о «воровстве» замороженных российских средств, подчеркнул Володин.

«Такое решение потребует от Российской Федерации симметричного ответа.

В этом случае конфискованы будут гораздо большие активы, принадлежащие недружественным странам, чем наши замороженные на территории Европы средства», — предложил политик.

Западные страны после начала российской спецоперации заблокировали как активы госструктур страны, так и частных лиц, оказавшихся под санкциями. В сентябре текущего года США оценили общую стоимость замороженных российских активов примерно в $280 млрд.

На Западе и в Киеве неоднократно звучали призывы направить замороженные российские активы на восстановление Украины. В июне Bloomberg сообщил, что в Евросоюзе не видят «надежного юридического пути», который позволил бы конфисковать их лишь на том основании, что они попадают под санкции. Вместо этого Брюссель рассматривает два варианта использования средств: передачу на восстановление Украины доходов, полученных от реинвестирования, и «непредвиденный взнос» (он подразумевает, что компании, получившие большую прибыль от блокированных российских активов, должны будут перевести значительную сумму в ЕС).

В Кремле назвали незаконными все случаи блокировок, ареста или удержания государственной или частной собственности за рубежом и пригрозили судебными разбирательствами.