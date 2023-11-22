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Война санкций ,  
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Forbes узнал схему ЦБ по обмену заблокированными активами

Forbes: ЦБ представил схему по обмену заблокированными активами с иностранцами
Сюжет
Война санкций
Для обмена активами россияне должны направить оферту о выкупе иностранных акций, а депозитарии, где хранятся замороженные российские активы, обособят их. Иностранные покупатели должны будут отправить средства организатору торгов
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России представил участникам рынка схему по обмену замороженными активами российских инвесторов с иностранцами, которая состоит из четырех этапов, сообщил Forbes, ознакомившись с презентацией.

Обмен будет проходить следующим образом:

  1. Организатор торгов и депозитарии, где хранятся замороженные активы россиян, предложат им продать ценные бумаги на торгах. Для этого нужно будет оформить оферту с предложением выкупить пакет иностранных бумаг изначальной стоимостью до 100 тыс. руб.
  2. Оферту надо будет направить торговой площадке через брокера, который проконтролирует, что предлагаемый пакет активов не превышает пороговой стоимости. В то же время депозитарий обособит иностранные акции, то есть будет учитывать их в портфеле отдельно. Из этих акций площадка сформирует пул ценных бумаг и поделит их на лоты.
  3. После этого организатор торгов обратится к нерезидентам со счетами типа «С», где заблокированы рубли, которые они не могут вывести из России. Если иностранцы принимают предложение о покупке, они должны подать заявление об участии в торгах и дать своему банку поручение перевести деньги со счета типа «С» на счет торговой площадки.
  4. Если торги не состоятся, средства иностранцев возвращаются на счет типа «С», а с ценных бумаг россиян снимается обособление. Если же они состоялись, то деньги за выкупленные бумаги переводятся брокеру, а тот зачислит их на счет российских инвесторов. Депозитарий организатора торгов должен открыть транзитный счет, зачислить туда выкупленные иностранные акции, после чего нерезиденты смогут дать поручение вывести их за границу.

Вся процедура выкупа будет занимать 45 дней, и в этом году такие торги проводиться еще не будут, пишет журнал.

Источник Forbes в крупной брокерской компании отметил, что пока еще не утвержден ряд деталей, без которых применение схемы невозможно. По словам второго источника издания в брокерской компании, организатор торгов будет единым, но это «точно не биржа». Еще один собеседник, знакомый с деталями подготовки механизма, рассказал журналу, что участие бирж в этих торгах изначально не предполагалось.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Собеседники Forbes отметили, что реализация механизма может столкнуться с рядом трудностей. Один из них уточнил, что пока непонятно, как будет определяться стоимость выставленных на продажу ценных бумаг, от чего зависит, найдутся ли желающие их продавать. Кроме того, в связи с тем, что бумаги будут продаваться лотами, вероятно, нерезидент не сможет выбрать только те активы, которые ему нужны, но будет вынужден купить и акции, идущие с ними в пакете, которые могут оказаться неликвидными.

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О похожей схеме, представленной ЦБ на встрече с участниками рынка 17 ноября, писал Frank Media. По информации издания, представители Банка России подчеркнули, что для того, чтобы компании, управляющие паевыми инвестиционными фондами (ПИФ), смогли поучаствовать в обмене, они должны выделить заблокированные активы в отдельную структуру.

Как отметил в разговоре с Forbes партнер NSP адвокат Арам Григорян, предложенный механизм похож на классические торги, которые проводятся при банкротстве компании, или торги арестованным имуществом. Он считает, что это законный способ выплаты денег российским инвесторам за реализацию иностранных активов.

В то же время Григорян указал на трудности с поиском желающих участвовать в схеме иностранцев. «Бумаги по-прежнему носят санкционный характер, потому что НРД (Национальный расчетный депозитарий, находится под санкциями ЕС. — РБК) из цепочки хранения и учета через такую реализации не исключается. Поэтому любые операции с бумагой, которая учитывается в НРД, потребует согласия казначейства Бельгии или Минфина Люксембурга», — пояснил он.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Президент России Владимир Путин подписал указ об обмене активами между российскими и иностранными инвесторами 8 ноября. С российской стороны в обмене смогут принять участие частные инвесторы, чей портфель заблокированных активов не превышает 100 тыс. руб.

Порядок торгов для обмена активами определит правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России. Регулировать процедуру обмена будет Банк России.

Как рассказал зампред ЦБ Филипп Габуния, после обмена активами с иностранцами средства между российскими инвесторами будут распределены равными долями. Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин отмечал, что со стороны нерезидентов есть интерес к процедуре обмена, однако иностранные регуляторы пока не готовы вести диалог по этому вопросу.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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ЦБ рассказал об интересе иностранцев к обмену активами
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Британский регулятор запретил обмен активами «Сбера» и его бывшей «дочки»
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