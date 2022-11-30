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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Совет Федерации единогласно поддержал запрет в России ЛГБТ-пропаганды

Совет Федерации поддержал законы о запрете в России пропаганды ЛГБТ и смены пола
Законопроект вводит ответственность за ЛГБТ-пропаганду среди жителей страны всех возрастов. Ранее российское законодательство запрещало ЛГБТ-пропаганду среди тех, кто не достиг совершеннолетия
Фото: sf_press / Flickr
Фото: sf_press / Flickr

Совет Федерации единогласно принял законопроект о запрете в России ЛГБТ-пропаганды, а также пропаганды педофилии и смены пола. Трансляция голосования велась на странице палаты в соцсети «Вконтакте», за законопроект проголосовали все 153 находившихся в зале заседаний сенатора, воздержавшихся не было.

Теперь новый законопроект должен подписать президент Владимир Путин, силу закона он обретет после опубликования.

Закон вводит ответственность за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола» среди лиц любого возраста, документ также предусматривает ужесточение наказания за пропаганду подобного среди несовершеннолетних. Ранее российское законодательство предусматривало запрет только на ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних.

Документ предусматривает штрафы до 400 тыс. руб. и до 5 млн руб. для юрлиц за нарушение запрета на пропаганду. За распространение информации среди несовершеннолетних, которая может побудить их сменить пол, в России могут оштрафовать на сумму до 200 тыс. руб., компании — до 4 млн руб. Госдума приняла законопроект в третьем чтении 24 ноября. При этом парламентарии не стали распространять действие закона на видеоигры, соответствующая поправка была отклонена.

После принятия законопроекта Госдумой книжные магазины вынуждены задуматься об адаптации бизнеса под него. В частности, сервис «ЛитРес» заявил, что готов снять с продажи книги, которые попадут под действие нового закона, однако после разъяснений. «Мы по-прежнему ожидаем разъяснений от профильного комитета Государственной думы по информационной политике касаемо критериев, которые точно позволят маркировать тот или иной контент как ЛГБТ-пропаганду и, соответственно, снимать его с продажи», — сказал РБК директор департамента по развитию контента группы компаний «ЛитРес» Евгений Селиванов.

Книжный онлайн-магазин «Лабиринт» уже 25 ноября скрыл часть книг для проверки на соответствие закону о запрете ЛГБТ-пропаганды, пропаганды педофилии и смены пола. «Мы поступили так, чтобы избежать ситуаций, когда купленные сегодня книги, попадающие под запрет, будут получены покупателями после вступления закона в силу. У нас обширная география доставки, и ее сроки, в зависимости от выбранного способа, могут быть длительными», — сообщили в «Лабиринте».

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С критикой российского законопроекта выступили на Западе, в частности в США и Канаде. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен призывал депутатов Госдумы отклонить законопроект. «Предлагаемое расширение запрета на информацию по вопросам ЛГБТ в России станет еще одним серьезным ударом по свободе выражения мнений и правам ЛГБТ в России. Мы призываем российских законодателей отозвать законопроект и уважать права человека и достоинство всех», — написал он в Twitter (соцсеть заблокирована в России).

Посольство России в США назвало данное заявление «грубым вмешательством» во внутренние дела России. «Мы открыто говорим о своем неприятии попыток западных государств во главе с США навязать другим странам псевдолиберальные и извращенные представления о правах человека. Требуем от Вашингтона уважать выбор нашего народа придерживаться нравственных ориентиров, которые передаются от поколения к поколению и лежат в основе российской гражданской идентичности», — говорится в публикации дипмиссии в телеграм-канале.

МИД Канады вызвал посла России Олега Степанова, чтобы выразить беспокойство из-за законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды и несогласие с комментариями посольства по этому поводу в соцсетях. Сам Степанов назвал законопроект «законодательными инициативами по сбережению молодого поколения от нетрадиционной пропаганды», а мнение канадских властей — «вмешательством во внутренние дела России» и попыткой «повлиять на независимый законодательный процесс в суверенном государстве».

Поводом для вызова посла стала публикация в Twitter посольства. «Это все о семье. Семья — это мужчина, женщина и дети», — говорилось в ней.

Этот пост раскритиковала министр спорта Канады Паскаль Сент-Онж, которая является открытой лесбиянкой. Российское посольство ответило на этот твит фотографией с семьей императора Николая II с предложением к министру «изучить и объяснить», как она «появилась в этом мире». Позднее посольство опубликовало блок из 12 постов, объясняющих причины принятия закона об ЛГБТ-пропаганде в России.

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Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Совет Федерации законопроект ЛГБТ запрет пропаганда голосование
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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