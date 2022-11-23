Дума отклонила поправку о запрете пропаганды ЛГБТ в видеоиграх
Депутаты Государственной думы приняли во втором чтении законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, поправку о запрете такой пропаганды в видеоиграх отклонили по рекомендации комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, следует из данных законодательной базы парламента.
Указанная поправка содержится в таблице поправок, рекомендованных комитетом к отклонению. Она относится к «видео- и компьютерным играм, распространяемым на любых видах носителей».
Законопроект внесли в Думу 20 октября, авторы поправок — председатель Думы Вячеслав Володин и почти 400 депутатов. Через неделю законопроект приняли в первом чтении, началось внесение в него поправок.
Проектом предлагается внести изменения в ряд федеральных законов (например, «Об информации») и в КоАП (в части определения наказания).
Согласно действующему законодательству пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений запрещена только среди детей. Если закон примут, запрет распространится и на взрослую аудиторию.
Помимо этого, будут запрещены пропаганда педофилии, распространение информации, оправдывающей ее или формирующей привлекательный образ, распространение среди детей информации, способной вызвать желание сменить пол. Доступ к запрещенному контенту для детей на платных сервисах предлагается ограничивать с помощью специальных кодов.
21 ноября комитет рекомендовал принять несколько поправок к проекту, в частности:
- Запрет на продажу товаров, в том числе импортных, «содержащих информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность», то есть в том числе ЛГБТ-пропаганду. Сюда относится и книжная продукция.
- Требование к владельцам соцсетей выявлять информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола.
- Расширение перечня оснований, по которым сайты будут вноситься в единый реестр интернет-ресурсов, содержащих запрещенную информацию. После внесения в реестр владельцы страниц должны будут удалить информацию, иначе ресурс будет заблокирован.
- Запрет пропаганды педофилии и смены пола в СМИ.