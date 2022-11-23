Дума отклонила поправку о запрете пропаганды ЛГБТ в видеоиграх

Законопроект, соавторами которого стали почти 400 депутатов Думы, предлагает распространить запрет на пропаганду ЛГБТ не только среди детей, но и среди взрослой аудитории. Его приняли во втором чтении

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Депутаты Государственной думы приняли во втором чтении законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, поправку о запрете такой пропаганды в видеоиграх отклонили по рекомендации комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, следует из данных законодательной базы парламента.

Указанная поправка содержится в таблице поправок, рекомендованных комитетом к отклонению. Она относится к «видео- и компьютерным играм, распространяемым на любых видах носителей».

Законопроект внесли в Думу 20 октября, авторы поправок — председатель Думы Вячеслав Володин и почти 400 депутатов. Через неделю законопроект приняли в первом чтении, началось внесение в него поправок.

Проектом предлагается внести изменения в ряд федеральных законов (например, «Об информации») и в КоАП (в части определения наказания). Согласно действующему законодательству пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений запрещена только среди детей. Если закон примут, запрет распространится и на взрослую аудиторию. Помимо этого, будут запрещены пропаганда педофилии, распространение информации, оправдывающей ее или формирующей привлекательный образ, распространение среди детей информации, способной вызвать желание сменить пол. Доступ к запрещенному контенту для детей на платных сервисах предлагается ограничивать с помощью специальных кодов.

21 ноября комитет рекомендовал принять несколько поправок к проекту, в частности: