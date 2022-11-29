Посол подтвердил вызов в МИД Канады из-за закона об ЛГБТ-пропаганде

Посла России в Канаде Олега Степанова вызвали в МИД страны, чтобы выразить беспокойство из-за принятого Госдумой закона о запрете ЛГБТ-пропаганды и несогласие с комментариями посольства по этому поводу в соцсетях. Об этом дипломат сообщил журналистам, передает «РИА Новости».

«Был приглашен заммининдел Сандрой Маккардел, которая выразила озабоченность правительства Канады нашими законодательными инициативами по сбережению молодого поколения от нетрадиционной пропаганды, которые они считают противоречащими универсальным правам человека», — сказал он.

Кроме того, Маккардел выразила «несогласие и озабоченность в связи с публикациями на медиа-порталах посольства заявления в защиту традиционных ценностей», добавил Степанов. Он заявил, что дал развернутый ответ на критику, которую посчитал «вмешательством во внутренние дела России» и попыткой «повлиять на независимый законодательный процесс в суверенном государстве».

«Мы ожидаем от них (канадских властей. — РБК) невмешательства в наши внутренние дела. <...> Все должно происходить на принципе суверенного равенства государств», — сказал посол.

О том, что посла вызвали в МИД Канады, накануне сообщил он сам. Ранее об этом писала газета The National Post со ссылкой на представителя главы МИД Канады Мелани Жоли. Поводом стали твиты российского посольства, касающиеся закона о запрете ЛГБТ-пропаганды, утверждало издание.

Закон о запрете ЛГБТ-пропаганды, а также пропаганды педофилии и смены пола, о котором идет речь, Госдума приняла в третьем чтении 24 ноября. Он вносит изменения в ряд федеральных законов и в Кодекс об административных правонарушениях (в части определения наказания за них).

Документ вводит штрафы до 400 тыс. руб. и до 5 млн руб. для юрлиц за нарушение запрета на пропаганду. За распространение информации среди несовершеннолетних, которая может побудить их сменить пол, граждан могут оштрафовать на сумму до 200 тыс. руб., компании — до 4 млн руб.

Посольство России в Канаде 25 ноября опубликовало пост в Twitter о принятии закона: «Это все о семье. Семья — это мужчина, женщина и дети». Пост раскритиковала министр спорта Канады Паскаль Сент-Онж, которая является открытой лесбиянкой. Российское посольство ответило на этот твит фотографией с семьей императора Николая II с предложением к министру «изучить и объяснить», как она «появилась в этом мире».

Позднее посольство опубликовало блок из 12 постов, объясняющих причины принятия закона об ЛГБТ-пропаганде в России. «Канада и ряд других государств — сторонников неолиберальной повестки намеренно искажают реальность, смешивая понятия индивидуальных сексуальных предпочтений и универсальных прав человека», — говорилось в одном из них.