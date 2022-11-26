Посольство в США выразило недовольство критикой запрета ЛГБТ-пропаганды

Заявления с критикой принятого Госдумой законопроекта о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола со стороны американских чиновников являются «грубым вмешательством» во внутренние дела России, заявили в российском посольстве в США.

«Мы открыто говорим о своем неприятии попыток западных государств во главе с США навязать другим странам псевдолиберальные и извращенные представления о правах человека. Требуем от Вашингтона уважать выбор нашего народа придерживаться нравственных ориентиров, которые передаются от поколения к поколению и лежат в основе российской гражданской идентичности», — говорится в публикации дипмиссии в телеграм-канале.

Госдума 24 ноября приняла законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды, пропаганды педофилии и смены пола в третьем чтении. Этот проект распространяет действие запрета на распространение подобной информации не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослых.

Кроме того, закон расширяет требования к рекламе, которая не должна содержать информацию, демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения. Фильмам, пропагандирующим такие отношения, не будут давать прокатные удостоверения. При этом поправку о запрете такой пропаганды в видеоиграх по рекомендации комитета по информационной политике депутаты отклонили.

За нарушение запрета пропаганды физлицам будет грозить штраф до 400 тыс. руб., юрлицам — до 5 млн. За распространение информации среди несовершеннолетних, которая может побудить их сменить пол, граждан могут оштрафовать на сумму до 200 тыс. руб., компании — до 4 млн руб.

За пропаганду педофилии штрафы физлицам могут составлять до 800 тыс. руб., юрлицам — до 10 млн руб. Последним также грозит приостановка деятельности до 90 суток.

Зарубежные представители власти выступили с критикой этого законопроекта. В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен призвал депутатов Госдумы отозвать предложение. «Предлагаемое расширение запрета на информацию по вопросам ЛГБТ в России станет еще одним серьезным ударом по свободе выражения мнений и правам ЛГБТ в России. Мы призываем российских законодателей отозвать законопроект и уважать права человека и достоинство всех», — написал он в Twitter.