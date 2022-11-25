Онлайн-магазин «Лабиринт» скрыл часть книг из-за закона о ЛГБТ-пропаганде

В онлайн-магазине заверили, что против цензуры, однако «не могут себе позволить риск остановки работы». «Мы делаем все, чтобы соблюсти новый закон, независимо от нашего личного к нему отношения», — отметили в «Лабиринте»

Фото: Александр Кожохин / РИА Новости

Книжный онлайн-магазин «Лабиринт» скрыл часть книг для проверки на соответствие закону о запрете ЛГБТ-пропаганды, пропаганды педофилии и смены пола. Об этом компания сообщила на своей странице во «ВКонтакте».

«Мы поступили так, чтобы избежать ситуаций, когда купленные сегодня книги, попадающие под запрет, будут получены покупателями после вступления закона в силу. У нас обширная география доставки, и ее сроки, в зависимости от выбранного способа, могут быть длительными», — сообщили в «Лабиринте».

Компания отдельно подчеркнула, что выступает против цензуры, однако «не может себе позволить риск остановки работы». «Мы не хотим, чтобы наши сотрудники остались без работы на три долгих месяца. Поэтому мы делаем все, чтобы соблюсти новый закон России, независимо от нашего личного к нему отношения», — добавили там.

Какие конкретно книги попали под ограничения, пресс-служба не сообщила. РБК направил запрос в «Лабиринт».

Пакет законопроектов о запрете ЛГБТ-пропаганды, пропаганды педофилии и смены пола еще не вступил в силу и даже не прошел все стадии утверждения. В четверг, 24 ноября, его в третьем чтении приняла Госдума. Поправки о запрете ЛГБТ-пропаганды были внесены в Думу в октябре, его соавторами стали почти 400 депутатов. Он вносит изменения в федеральные законы и в Кодекс об административных правонарушениях (в части определения наказания за них).

За нарушение запрета пропаганды физлицам будет грозить штраф до 400 тыс. руб., юрлицам — до 5 млн руб. За распространение информации среди несовершеннолетних, которая может побудить их сменить пол, граждан могут оштрафовать на сумму до 200 тыс. руб., компании — до 4 млн руб. За пропаганду педофилии штрафы физлицам могут составлять до 800 тыс. руб., юрлицам — до 10 млн руб. Последним также грозит приостановка деятельности до 90 суток.

Закон среди прочего расширяет требования к рекламе, которая не должна содержать информацию, демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения. Фильмам, пропагандирующим такие отношения, не будут давать прокатные удостоверения. При этом накануне депутаты отклонили поправку о запрете такой пропаганды в видеоиграх по рекомендации комитета по информационной политике.

Ранее о готовности снять с продажи книги с «ЛГБТ-пропагандой» заявил сервис «ЛитРес». Однако там пояснили, что для этого требуются разъяснения властей о критериях отнесения произведений к этой категории. Как уточнил РБК директор департамента по развитию контента группы компаний «ЛитРес» Евгений Селиванов, пока у компании есть только формальные критерии — жанры и теги, которыми маркируется контент, содержащий упоминания ЛГБТ. «На данный момент мы понимаем, что у нас в продаже есть книги, которые содержат упоминания ЛГБТ. Однако содержат ли они пропаганду ЛГБТ и попадают под действие нового закона, пока точно непонятно. Мы изучаем вопрос с юристами и ждем соответствующих разъяснений от профильного комитета», — указал он.

Генеральный директор объединенной розничной сети «Читай-город — Буквоед» также сообщил РБК, что сеть в настоящее время проводит консультации с юристами и издательствами относительно нового закона.