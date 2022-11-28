Российского посла вызвали в МИД Канады

Посол России в Канаде сообщил о вызове в канадский МИД

Олег Степанов (Фото: RogerRockcliffe / wikipedia.org)

В МИД Канады вызвали посла России в Оттаве Олега Степанова. Об этом посол сообщил «РИА Новости».

«Приглашают в 15:30 (23:30 мск)», — сообщил Степанов.

Ранее об этом писало The National Post со ссылкой на представителя главы МИД Канады Мелани Джоли. По данным издания, поводом стали твиты российского посольства, касающиеся закона о запрете ЛГБТ-пропаганды.

25 ноября российское посольство в Канаде опубликовало пост в Twitter о принятии закона: «Это все о семье. Семья — это мужчина, женщина и дети». Пост раскритиковала министр спорта Канады Паскаль Сент-Онж, которая является открытой лесбиянкой. Российское посольство ответило на этот твит фотографией с семьей императора Николая II с предложением к министру «изучить и объяснить», как она «появилась в этом мире».

Позднее посольство опубликовало блок из 12 постов, объясняющих причины принятия закона об ЛГБТ-пропаганде в России. «Канада и ряд других государств — сторонников неолиберальной повестки намеренно искажают реальность, смешивая понятия индивидуальных сексуальных предпочтений и универсальных прав человека», — отмечает российское представительство в одном из постов.

24 ноября Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете ЛГБТ-пропаганды, пропаганды педофилии и смены пола. Он вносит изменения в ряд федеральных законов и в Кодекс об административных правонарушениях (в части определения наказания за них).

За нарушение запрета пропаганды физлицам будет грозить штраф до 400 тыс. руб., юрлицам — до 5 млн руб. За распространение информации среди несовершеннолетних, которая может побудить их сменить пол, граждан могут оштрафовать на сумму до 200 тыс. руб., компании — до 4 млн руб.