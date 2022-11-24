«ЛитРес» заявил о готовности снять с продажи книги с ЛГБТ-пропагандой В сервисе «ЛитРес» пояснили, как будут удаляться книги с ЛГБТ-пропагандой

В компании уточнили, что пока не знают, по каким критериям определять книги, подпадающие под действие новых ограничений и ждут разъяснений об этом от властей

Сервис «ЛитРес» готов снять с продажи книги, которые подпадают под действие закона о запрете пропаганды ЛГБТ, однако для этого требуются разъяснения властей о критериях отнесения произведений к этой категории, сообщил РБК директор департамента по развитию контента группы компаний «ЛитРес» Евгений Селиванов.

«После вступления закона о пропаганде ЛГБТ в силу мы готовы снять с продажи на «ЛитРес» книги, которые попадают под действие данного закона. Однако мы по-прежнему ожидаем разъяснений от профильного комитета Государственной думы по информационной политике касаемо критериев, которые точно позволят маркировать тот или иной контент как ЛГБТ-пропаганду и соответственно, снимать его с продажи», — отметил он.

По словам Селиванова, пока у компании есть только формальные критерии — жанры и теги, которыми маркируется контент, содержащий упоминания ЛГБТ. «На данный момент мы понимаем, что у нас в продаже есть книги, которые содержат упоминания ЛГБТ. Однако содержат ли они пропаганду ЛГБТ и попадают под действие нового закона, пока точно непонятно. Мы изучаем вопрос с юристами и ждем соответствующих разъяснений от профильного комитета», — уточнил топ-менеджер.

Он также пояснил, что книги, которые пользователи уже купили, останутся в их личных кабинетах даже после снятия некоторых с продажи. «Если же речь идет про наши подписные форматы — «ЛитРес: Подписка» или MyBook, то книги будут доступны там до того момента, пока они есть в продаже на «ЛитРес». Если книги будут сняты с продажи, то они сразу пропадут из подписки», — пояснил Селиванов.

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