Игорь Матвиенко указал на риск «интереса к запрещенке» в законе об ЛГБТ

Композитор считает, что с реализацией законопроектов о «пропаганде ЛГБТ» могут возникнуть сложности: непонятно, что можно считать пропагандой, а что — нет. К тому же ограничения будут подогревать интерес к запрещенной информации

Игорь Матвиенко (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Композитор Игорь Матвиенко считает, что ограничения на «ЛГБТ-пропаганду» могут лишь подогреть интерес общества к запрещенному контенту. Об этом он заявил во время обсуждения поправок в комитете Госдумы по информационной политике, передает корреспондент РБК.

Музыкант удивился тому, что после начала российской военной операции на Украине люди заговорили «о каких-то таких ценностях, начиная с патриотизма», хотя до этого молодежь в течение нескольких поколений воспитывалась «вообще на другом: все кино, наркотики и так далее».

«Безусловно, это нужно, конечно, вводить, — считает музыкант. — Как — тут больше у меня вопросов». Он напомнил, что в 1970-е годы «была фактически запрещена англоязычная музыка», но это «подогревало еще больший интерес» людей к запрещенным пластинкам: «Любая запрещенка — это очень интересно, по себе знаю».

Матвиенко отметил, что непонятно и то, как в таких случаях быть с блогерами: «Если блогер выглядит не совсем так, как обычно выглядит мужчина, его появление даже на улице — это что, это пропаганда или он просто так ходит? Они так ходят, они себя так олицетворяют».

По мнению композитора, от принятия законопроекта «никакой угрозы для музыкальной индустрии нет», потому что «музыкальная индустрия — это и есть сама угроза». «Мы все прекрасно понимаем, все мы знаем этих людей (представителей ЛГБТ в музыкальной индустрии. — РБК) поименно. Большая часть этих людей, моих коллег, они себя очень прилично ведут. Они не пиарятся, они себя не выставляют», — говорит Матвиенко.

В поддержку пакета законопроектов по запрету пропаганды ЛГБТ на заседании комитета выступила замминистра культуры Надежда Преподобная. По словам Преподобной, поправки позволят принимать решения не только по производству кинопродукции, но и по организации театральных постановок, выставок и концертов. «Когда будет законная норма, у нас будет законное основание раз и навсегда отклонить [мероприятия, содержащие пропаганду ЛГБТ]», — заявила она.

В ответ на вопрос представителя Союза кинематографистов о том, как быть в случаях, когда создатели фильма получили государственную поддержку и лишь в конце процесса получили отказ в прокатном удостоверении из-за запрещенного содержимого, Преподобная выразила уверенность, что подобные проекты в принципе не будут получать поддержку. «Мы так или иначе при отборе проектов получаем полное содержание о том, что же там будет внутри», — пояснила замминистра. Если картина снята на частные деньги, она не получит прокатного удостоверения. «Мы много уже сейчас отзываем [удостоверений], эта работа ведется, просто мы ее не выпячиваем», — сообщила Преподобная.

Законопроекты о полном запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений» были внесены в Госдуму в октябре, их соавторами стали почти 400 депутатов. Пропаганда, по мнению авторов, заключается в «распространении информации или публичных действиях». Авторы предложили увеличить максимальный размер штрафа за такую пропаганду среди детей: если проект одобрят, он будет составлять от 100 тыс. до 200 тыс. руб. для физических лиц, от 200 тыс. до 400 тыс. — для должностных и от 1 млн до 2 млн руб. — для юридических. Кроме того, предлагается ввести штрафы за пропаганду среди взрослых, а также за распространение среди несовершеннолетних информации, «способной вызвать желание сменить пол». Подразумевается и наказание за пропаганду педофилии, то есть распространение информации, «оправдывающей ее или формирующей привлекательность». Иностранцев за «пропаганду смены пола» и «нетрадиционных отношений» предлагается выдворять из страны.

Законопроекты подразумевают ограничения на выдачу прокатных удостоверений фильмам, «пропагандирующим нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения».

Госдума единогласно одобрила поправки в первом чтении. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин допустил появление ко второму чтению новых поправок, «ужесточающих предложенные нормы».

Поправки ко второму чтению внес глава комитета Думы по информполитике Александр Хинштейн. Хинштейн предлагает организовать мониторинг информации в интернете для выявления сайтов с «ЛГБТ-пропагандой». Кроме того, депутат считает необходимым запретить продажу в России товаров, содержащих информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность.