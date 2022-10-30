В Курской области сообщили о гибели мобилизованного старшины роты

Глава Солнцевского района Курской области Геннадий Енютин сообщил о гибели мобилизованного местного жителя Александра Асеева. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, Асеева мобилизовали в Солнцевском районе одним из первых и 22 сентября отправили на боевое слаживание в Ковров (Владимирская область). К призыву он отнесся «спокойно и ответственно» и исполнял обязанности старшины роты, рассказал Енютин.

13 октября власти Челябинской области сообщили о гибели пяти призванных в рамках частичной мобилизации. Все они были жителями Южного Урала и отправились на службу из военкомата Коркинского района. 16 октября в городе Коркино Челябинской области похоронили двух мужчин, погибших через две недели после мобилизации, — Тимура Ахметшина и Антона Борисова.

15 октября о смерти четырех мобилизованных сообщили власти Красноярского края. Трое из них — жители Минусинска, еще один — из поселка Зеленый Бор, писало издание «Власть труда».

20 октября в администрации села Илька в Бурятии сообщили РБК о гибели на Украине военнослужащего Дмитрия Сидорова, которого за месяц до этого призвали в рамках частичной мобилизации. Сидорову было 23 года, у него остались мать и четверо сестер.

21 октября о гибели в ходе спецоперации многодетного отца из Бурятии Андрея Хомиченко сообщило издание «Чита.ру» со ссылкой на администрацию поселка Усть-Баргузин. Он участвовал в спецоперации весной, а летом вернулся домой. 22 сентября его мобилизовали. У Хомиченко остались трое детей.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября, спустя семь месяцев после начала спецоперации на Украине. Минобороны поясняло, что планирует призвать 300 тыс. человек, которые служили, имеют боевой опыт и военную специальность.

28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил Путину, что частичная мобилизация завершена, а план по призыву резервистов выполнен. В дальнейшем военкоматы продолжат укомплектование войск только за счет добровольцев и кандидатов на заключение контрактов.