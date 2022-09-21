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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу объяснил, как будет вестись мобилизация

Министр рассказал, что военные пройдут подготовку, «слаживание» и только затем будут направлены для выполнения предписанных им задач. Планируется призвать 300 тыс. резервистов. Министр заверил, что в их числе не будет студентов
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Global Look Press)

По мобилизации будут призывать только тех граждан, которые отслужили в армии, у которых есть нужная сейчас Вооруженным силам специальность и боевой опыт, сказал министр обороны Сергей Шойгу в интервью каналу «Россия 24».

Шойгу заявил, что этим требованиям в России соответствует почти 25 млн человек, у страны «огромный мобилизационный ресурс». «Таким образом вы можете понять, что эта мобилизация, частичная мобилизация, — 1%, чуть больше, 1,1%, может быть от общего мобилизационного ресурса», — сказал глава Минобороны. Всего будет призвано 300 тыс. резервистов. Шойгу отметил, что набор будет осуществляться не единоразово: «Это та работа, которая будет проводиться планово. <...> Не предусматривается такой, знаете, широкозахватный комбайн, чтобы всех захватить быстро, нет», — заверил министр.

Путин подписал указ о частичной мобилизации
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По его словам, частичная мобилизация по времени совпала с плановыми мобилизационными сборами, которые теперь отменены.

После набора призванные по мобилизации пройдут военную подготовку или переподготовку, «слаживание экипажей» и только после этого они пойдут «выполнять те задачи, которые им предписаны».

«Ни о каких мобилизациях студентов, обучающихся в вузах, речи не идет и идти ни при каких условиях [не может]», — подчеркнул он. Тех, кто служит по призыву, мобилизация тоже не касается — они продолжат служить на территории России.

Целью частичной мобилизации Шойгу назвал закрепление на занятых территориях, осуществление контроля за ними.

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Шойгу рассказал, кого не будут призывать по мобилизации
Политика
Сергей Шойгу

Согласно ст. 17 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. В соответствии со ст. 18 того же закона, отсрочка предоставляется:

  • признанным временно не годным к службе по состоянию здоровья;
  • занятым постоянным уходом за близкими родственниками, которые нуждаются в этом по состоянию здоровья, а также опекунам или попечителям несовершеннолетних брата или сестры при отсутствии других лиц, по закону обязанных выполнять эти функции;
  • гражданам, имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет, а также воспитывающим без матери одного и более детей того же возраста;
  • имеющим беременную жену (срок не менее 22 недель) и трех детей в возрасте до 16 лет;
  • матерям-одиночкам с четырьмя и более детьми в возрасте до восьми лет;
  • депутатам и сенаторам.

Президент России Владимир Путин поручил правительству определить другие категории граждан, которым будет предоставлена отсрочка.

Путин подписал указ о частичной мобилизации
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Глава государства объявил о частичной мобилизации 21 сентября, она начнется в этот же день. Путин объяснил решение необходимостью защищать суверенитет и территориальную целостность страны, обеспечивать безопасность ее народа и населения «освобожденных территорий».

Президент подчеркнул, что призыву будут подлежать только граждане, которые находятся в запасу, и прежде всего те, кто служил в ВС, имеет «определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».

Те, кого призовут по мобилизации, получат выплаты и социальные гарантии контрактных военнослужащих.

В опубликованном указе о мобилизации говорится, что право на отсрочку получат россияне, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса, и только на время такой работы. Немобилизованных резервистов могут направить для работы на гражданских должностях в армии и других воинских формированиях.

Губернаторам регионов поручено обеспечить призыв мобилизованных «в количестве и в сроки, которые определяются Министерством обороны».

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Сергей Шойгу Минобороны мобилизация Украина

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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