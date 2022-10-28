Шойгу доложил об отправке в зону боевых действий 82 тыс. мобилизованных

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В район проведения специальной военной операции на Украине направлены 82 тыс. призванных на службу в рамках частичной мобилизации, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в докладе президенту Владимиру Путину. Трансляцию вел телеканал «Россия-24».

Он уточнил, что половина из них действует в составе боевых подразделений, остальные 41 тыс. человек пока проходят подготовку.

Шойгу подчеркнул, что задание по призыву 300 тыс. человек из запаса в рамках частичной мобилизации выполнено и дополнительных заданий по этому вопросу не планируется.

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