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Шойгу доложил об отправке в зону боевых действий 82 тыс. мобилизованных

Шойгу: в зону боевых действий отправили 82 тыс. мобилизованных
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

В район проведения специальной военной операции на Украине направлены 82 тыс. призванных на службу в рамках частичной мобилизации, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в докладе президенту Владимиру Путину. Трансляцию вел телеканал «Россия-24».

Он уточнил, что половина из них действует в составе боевых подразделений, остальные 41 тыс. человек пока проходят подготовку.

Шойгу подчеркнул, что задание по призыву 300 тыс. человек из запаса в рамках частичной мобилизации выполнено и дополнительных заданий по этому вопросу не планируется.

Материал дополняется.

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