На Украине погиб мобилизованный в сентябре отец троих детей из Бурятии

В Бурятии сообщили о гибели на Украине мобилизованного отца троих детей

Весной Андрей Хомиченко уже принимал участие в спецоперации на Украине и вернулся домой в июне. В сентябре его призвали в рамках частичной мобилизации

Фото: Владислав Шатило / РБК

В ходе специальной военной операции на Украине погиб россиянин Андрей Хомиченко, призванный в рамках частичной мобилизации 22 сентября, пишет «Чита.ру» со ссылкой на администрацию поселка Усть-Баргузин (Бурятия).

Хомиченко родился в 1976 году в Читинской области (в 2008 году была упразднена, а ее территория вошла в состав Забайкальского края), закончил Балягинское училище по специальности «электромонтер», прошел срочную службу в армии в середине 1990-х. В 2004 году женился на жительнице Бурятии, у них трое несовершеннолетних детей.

Весной Хомиченко уже принимал участие в спецоперации на Украине и вернулся домой в июне. В сентябре его призвали в рамках частичной мобилизации.

Прощание с Хомиченко состоится 21 октября в Усть-Баргузине, указывает портал.

РБК обратился за комментарием в администрацию поселка Усть-Баргузин Баргузинского района Республики Бурятия.

Накануне о смерти 23-летнего военнослужащего из Бурятии Дмитрия Сидорова, призванного в рамках частичной мобилизации, РБК сообщили в администрации его родного села Илька. Его призвали 22 сентября, а погиб он 4 октября.

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13 октября о гибели пяти жителей Челябинской области, призванных в рамках частичной мобилизации, сообщили в правительстве области. Всех их призвали из военкомата Коркинского района. 16 октября в городе Коркино похоронили двух мобилизованных 29 сентября — Тимура Ахметшина и Антона Борисова, сообщал портал 74.ru.

15 октября о гибели в ходе спецоперации четырех мобилизованных из Красноярского края РБК рассказали в пресс-службе правительства региона. По данным местного издания «Власть Труда», трое погибших — жители Минусинска, еще один — из поселка Зеленый Бор.

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября, спустя семь месяцев после начала спецоперации на Украине. Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что призвать планируется 300 тыс. человек из числа тех, кто служил, имеет боевой опыт и военную специальность. В середине октября Путин заявлял, что призвано уже более 220 тыс. человек, и допускал завершение мобилизационных мероприятий через две недели.