Мобилизованный из Бурятии погиб на Украине

Власти сообщили о гибели мобилизованного из Бурятии в ходе спецоперации на Украине

Военнослужащему было 23 года. В армию его призвали в рамках частичной мобилизации 22 сентября, погиб он 4 октября

Дмитрий Сидоров (Фото: Вперёд / VK)

23-летний военнослужащий из Бурятии Дмитрий Сидоров, призванный в рамках частичной мобилизации, погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом РБК сообщили в администрации села Илька, уроженцем которого был молодой человек.

«22 сентября 2022 года Дмитрий Иннокентьевич был призван по повестке в рамках частичной мобилизации граждан водителем 36-й отдельной Краснознаменной мотострелковой бригады в/ч 06705. Дмитрий погиб 4 октября 2022 года при исполнении воинского долга во время проведения специальной военной операции на территории Украины», — сказали РБК в администрации села Илька.

У Сидорова остались мать и четыре сестры. Прощание с погибшим пройдет 21 октября в Ильке.

Частичная мобилизация в России проводится с 21 сентября. Президент Владимир Путин заявлял, что мобилизованные должны проходить подготовку. Первичная подготовка занимает от пяти до десяти дней и проходит в так называемых частях-формирователях, после чего в зависимости от военно-учетной специальности мобилизованных направляют в боевые части, где подготовка занимает от 5 до 15 дней. После этого людей отправляют в войска, которые участвуют в боевых действиях, говорил президент.

В Госдуме в свою очередь сообщали, что подготовка мобилизованных займет не меньше двух месяцев. «Надо создать новые соединения и части, скорее всего — объединения. На это уйдет время. <...> С учетом формирования и перемещения пройдет не менее двух месяцев, и к этому надо быть готовыми», — сказал 6 октября член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.

С начала мобилизации о гибели призванных помимо Бурятии сообщали и другие регионы. В частности, в ходе спецоперации на Украине погибли четверо мобилизованных из Красноярского края. Родственники погибших рассказали, что мужчин мобилизовали 26 сентября и отправили на подготовку в Омск, а 5 и 7 октября они погибли в Херсонской области.