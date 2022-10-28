Шойгу заявил, что военкоматы продолжат набор добровольцев

Шойгу: военкоматы после окончания мобилизации продолжат набор добровольцев и контрактников

Частичная мобилизация в России завершена: призваны 300 тыс. человек, сообщил министр обороны президенту. Теперь военкоматы будут набирать для участия в спецоперации добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту

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Военкоматы продолжат укомплектование войск только за счет приема добровольцев и кандидатов на заключение контрактов, сообщил министр обороны Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину. Трансляцию встречи вел канал «Россия 24».

Частичная мобилизация в России завершена: задание по призыву 300 тыс. человек выполнено, доложил глава Минобороны. Оповещение населения о мобилизационных мероприятиях прекращено. При этом указ об окончании мобилизации пока не опубликован.

Сейчас 218 тыс. мобилизованных проходят боевую подготовку и слаживание на полигонах, 82 тыс. находятся в зоне проведения спецоперации, рассказал Шойгу.

Мобилизация проходила с 21 сентября. Шойгу объявил о намерении призвать 300 тыс. человек, хотя в указе президента число призываемых не упоминалось. Власти нескольких регионов, включая Москву и Московскую область, объявили, что выполнили поставленные им Минобороны мобилизационные задания.

С 1 ноября по 31 декабря в России будет проходить осенний призыв на срочную службу. Власти заверяли, что срочники не будут участвовать в спецоперации на Украине.