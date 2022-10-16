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В Челябинской области похоронили двух погибших после мобилизации

В Челябинской области прошли похороны двух погибших после мобилизации
Ахметшина и Борисова мобилизовали 29 сентября, они оба ранее проходили службу в армии и жили в поселке Роза Челябинской области
Тимур Ахметшин
Тимур Ахметшин (Фото: Тимур Ахметшин / VK)

В городе Коркино Челябинской области прошли похороны Тимура Ахметшина и Антона Борисова, погибших через две недели после мобилизации, передает местный портал 74.ru. Церемония прошла со всеми воинскими почестями на местном кладбище.

Издание опубликовало фоторепортаж с церемонии прощания с погибшими в местном ритуальном зале, куда прибыли сотни человек.

На церемонии присутствовали депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг, глава Коркинского района Наталья Лощинина и военный комиссар региона Андрей Максуров.

Прощание завершилось исполнением песни певца Шамана «Встанем», после чего автомобиль с гробами проехал по центру города, за ним следовала траурная процессия.

На кладбище похороны прошли с воинскими почестями, со стрельбой и под гимн России, указывает портал.

О гибели пяти жителей Челябинской области, призванных в рамках частичной мобилизации, в правительстве региона сообщили 13 октября. Областные власти указывали, что все погибшие — жители Южного Урала и были призваны из военкомата Коркинского района. Где они погибли, не уточнялось.

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74.ru писал, что Ахметшина и Борисова мобилизовали 29 сентября. Они оба ранее служили в армии и жили в поселке Роза Челябинской области. Ахметшина вызвали по повестке, Борисов пошел добровольцем.

Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября, спустя семь месяцев после начала спецоперации на Украине. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявлял о плане призвать 300 тыс. человек из числа тех, кто служил, имеет боевой опыт и военную специальность. В середине октября Путин сообщил о призыве более 220 тыс. человек и допустил, что мобилизационные мероприятия могут быть завершены в течение двух недель.

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похороны мобилизация Челябинская область Военная операция на Украине
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