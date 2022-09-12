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Военная операция на Украине ,  

Песков заявил об отсутствии предпосылок для встречи Путина и Зеленского

В Кремле не усматривают переговорной перспективы по Украине, заявил Песков. Ранее к возобновлению диалога Москвы и Киева призвал Макрон. Вновь предложить организовать встречу Путина и Зеленского собирается и Эрдоган
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

В Кремле не видят никаких предпосылок для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Не усматриваем в настоящее время какой-либо переговорной перспективы. Для этого предпосылок никаких нет», — передает слова Пескова корреспондент РБК.

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Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Накануне к переговорам России и Украины в телефонном разговоре с Путиным призвал президент Франции Эмманюэль Макрон. В беседе с российским лидером он осудил продолжающуюся спецоперацию и выступил за ее скорейшее прекращение.

Помимо этого, как сообщила газета Hürriyet, тему переговоров с Украиной на встрече с Путиным собирается поднять и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Главы двух стран встретятся в Самарканде, где 15–16 сентября пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества. Как пишет Hürriyet, во время переговоров с Путиным Эрдоган вновь предложит организовать встречу с Зеленским в Турции.

В российском МИДе ранее подчеркивали, что не отказываются от переговоров с Украиной и что они были заморожены именно по ее инициативе (переговоры велись на уровне делегаций двух стран). В частности, вновь об этом накануне заявил глава ведомства Сергей Лавров, отметив, что такую позицию Киева активно поддерживают западные страны. Однако чем дольше затягивается процесс, тем сложнее Украине будет потом договариваться с Россией, заявил министр.

Зеленский, в свою очередь, отметил, что Украина не готова вести переговоры с Россией. По его словам, Москва может прибегнуть к заморозке конфликта и заключению соглашений, благодаря чему российские силы «будут становиться сильнее и снова продвинутся вперед». Как считает украинский президент, Киев и Запад не должны обсуждать с Москвой текущую ситуацию или снятие санкций, пока ее войска не покинут украинскую территорию.

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Владимир Зеленский

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