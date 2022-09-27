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Эрдоган вновь заявил о желании организовать встречу Путина и Зеленского

Анкара ведет диалог с Москвой и Киевом и выступает за скорейшее прекращение боевых действий, подчеркнул Эрдоган. В МИД Турции ранее заявили, что Россия допускает возобновление переговоров с Украиной «на новых условиях»

Турция продолжает диалог как с Россией, так и с Украиной, и считает своей целью организацию встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания кабмина, передает Anadolu.

«Турция выступает за организацию встречи президентов России и Украины и скорейшее прекращение войны», — подчеркнул он.

Эрдоган заявил об успехах Анкары в дипломатической сфере, указав в частности на роль Турции при заключении продуктовой сделки, которая позволяет вывозить из украинских портов зерно, заблокированное на территории страны с начала российской военной операции, и договоренности по обмену пленными.

МИД Турции сообщил, что Путин допускает переговоры с Украиной
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Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин&nbsp;во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, Узбекистан

Россия и Украина провели масштабный обмен пленными 21 сентября. По данным Киева, Россия выдала 215 человек, в их числе — командиры «Азова» (признан в России террористической организацией и запрещен), которые по условиям обмена будут находиться в Турции до окончания боевых действий «под личные гарантии турецкого президента». Москва получила 55 человек — военных России, ДНР и ЛНР, а также оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука.

Эрдоган отмечал, что обмен состоялся при посредничестве Турции. Также в процессе принимали участие власти Саудовской Аравии, при помощи которой из российского плена освободили десять иностранцев, участвующих в боевых действиях на стороне Украины - граждан Великобритании, США, Марокко, Швеции и Хорватии. Турецкий президент также не раз отмечал, что Анкара выступает за урегулирование конфликта на основе территориальной целостности и независимости Украины (Турция пообещала, что не признает итоги референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на контролируемой Россией территории Херсонской и Запорожской областей).

Переговоры российских и украинских делегаций не идут с апреля. Как сообщили в Анкаре, Путин  заявил Эрдогану, что российская сторона допускает возвращение к ним "на новых условиях". В Кремле в свою очередь отмечали, что Москва выступает за переговоры, но сейчас нет никаких предпосылок к диалогу. Власти Украины не раз подчеркивали, что после проведения референдумов переговоры с Россией будут невозможны.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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