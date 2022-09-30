МИД Узбекистана пообещал не депортировать соблюдающих закон россиян

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Число прибывающих в Узбекистан граждан России увеличивается, их нахождение в республике регулируется узбекскими законами и международными договорно-правовыми актами, которые затрагивают, в том числе, их депортацию. Об этом сообщили в МИД Узбекистана.

«При этом граждане зарубежных стран, не совершившие правонарушения, принудительной депортации не подлежат», — подчеркнули в министерстве.

В МИДе добавили, что Узбекистан привержен принципам территориальной целостности, уважения независимости и суверенитета, равноправия, невмешательства во внутренние дела других стран.

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