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МИД Узбекистана пообещал не депортировать соблюдающих закон россиян

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Число прибывающих в Узбекистан граждан России увеличивается, их нахождение в республике регулируется узбекскими законами и международными договорно-правовыми актами, которые затрагивают, в том числе, их депортацию. Об этом сообщили в МИД Узбекистана.

«При этом граждане зарубежных стран, не совершившие правонарушения, принудительной депортации не подлежат», — подчеркнули в министерстве.

В МИДе добавили, что Узбекистан привержен принципам территориальной целостности, уважения независимости и суверенитета, равноправия, невмешательства во внутренние дела других стран.

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Материал дополняется.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Узбекистан мобилизация депортация экстрадиция
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