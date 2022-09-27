Токаев обсудит с Москвой наплыв россиян в Казахстан

Касым-Жомарт Токаев (Фото: Павел Михеев / Reuters)

Казахстан проведет с Россией переговоры о притоке россиян в страну, сообщил президент Касым-Жомарт Токаев, передает Tengrinews.

«В последние дни к нам приезжает много людей из России. Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. <...> Мы проведем переговоры с российской стороной и будем решать эту проблему в интересах нашей страны», — сказал он.

Токаев отметил, что Казахстан должен проявить гуманность, терпение и организованность. «У нас нет ни кризиса, ни паники. Приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций», — уточнил президент.

Он вспомнил казахскую поговорку, которая гласит: «Добрые отношения с соседями — залог спокойствия». «Самое главное, чтобы мы сохраняли согласие с соседними странами. Мы от этого ничего не потеряем», — сказал он.

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