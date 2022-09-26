Глава Омской области сообщил об ограничениях на выезд мужчин за границу
В Омской области действуют общие ограничения на выезд для мужчин, которые подлежат призыву в рамках частичной мобилизации, заявил в эфире телеканала РБК глава региона Александр Бурков.
В России с 21 сентября введена частичная мобилизация. В связи с этим губернатора спросили, есть ли в регионе какие-то ограничения на выезд военнообязанных.
«Мы никаких региональных индивидуальных решений не принимали. Сегодня на границе с Казахстаном, как и на границе с другими государственными республиками, действует порядок, что по людям, которые подлежат призыву согласно указу президента, стоит ограничение по пересечению государственной границы. То есть при пересечении их спрашивают, получена ли повестка. И если нет, то люди возвращаются обратно на территорию Российской Федерации и дальше ведут уже диалог с военкоматом», — ответил Бурков.
У него уточнили, означает ли это, что военнообязанным запрещен выезд за пределы страны. «Нет, он не запрещен. Просто те, кто сегодня подлежит, — у нас по закону о мобилизации четко прописано, что вы имеете право покидать свои населенные пункты только по согласованию с военкоматом. Если вы хотите выехать из того города, где стоите на воинском учете, вы обязаны получить справку из военкомата. Если такого нет, тогда вопрос уже задают правоохранительные органы или военкомат», — пояснил губернатор.
Между тем ранее 26 сентября Минобороны России заявило, что в условиях частичной мобилизации «ограничений на передвижение граждан не предусматривается». О том, что «в настоящий момент никаких решений» насчет введения военного положения в российских регионах с последующим запретом на выезд из страны не было, также сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В то же время в тюменском аэропорту Рощино и московском Внуково подтвердили, что ввели ограничения на вылет за границу для мужчин, которые находятся в списках военкоматов на мобилизацию. По словам источников The Bell, первые запреты на основании распоряжений военкоматов российские аэропорты начали получать от них в ночь с пятницы на субботу, а в воскресенье, 25 сентября, их стало больше.