Минобороны заявило об отсутствии ограничений на передвижение граждан
В условиях проведения частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается, сообщило в телеграм-канале Минобороны России.
Частичная мобилизация в России введена указом президента с 21 сентября. Согласно ч. 2 ст. 21 закона «О мобилизационной подготовке» гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации «запрещено выезжать с места жительства без разрешения военных комиссариатов».
В связи с этим ранее 26 сентября пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили, планируется ли вводить военное положение в российских регионах с последующим запретом на выезд из страны. «В настоящий момент никаких решений на этот счет не было», — ответил представитель Кремля.
Глава комитета Госдумы по обороне, бывший заместитель министра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов, в свою очередь, заявил, что резервисты могут переезжать из одного российского региона в другой. По его словам, ограничения будут там, «где будет проводиться специальная военная операция, но она не касается всей страны».
А член Совета по правам человека Кирилл Кабанов уточнил, что юридически запрета на выезд с места жительства при частичной мобилизации нет, он действует с момента получения повестки.
Между тем в Курской области, граничащей с Украиной, стоящим на учете в военкомате и находящимся в запасе запретили покидать регион без разрешения. А тех, кто находится за пределами области, обязали вернуться в трехдневный срок.