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Минобороны заявило об отсутствии ограничений на передвижение граждан

Частичная мобилизация не предполагает введения ограничений на передвижение граждан, заявили в Минобороны. В Кремле сообщали, что «в настоящий момент никаких решений» по запрету на выезд подлежащих мобилизации не было

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В условиях проведения частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается, сообщило в телеграм-канале Минобороны России.

Частичная мобилизация в России введена указом президента с 21 сентября. Согласно ч. 2 ст. 21 закона «О мобилизационной подготовке» гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации «запрещено выезжать с места жительства без разрешения военных комиссариатов».

В связи с этим ранее 26 сентября пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили, планируется ли вводить военное положение в российских регионах с последующим запретом на выезд из страны. «В настоящий момент никаких решений на этот счет не было», — ответил представитель Кремля.

10 главных вопросов о частичной мобилизации
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Фото:Алексей Мальгавко / Reuters

Глава комитета Госдумы по обороне, бывший заместитель министра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов, в свою очередь, заявил, что резервисты могут переезжать из одного российского региона в другой. По его словам, ограничения будут там, «где будет проводиться специальная военная операция, но она не касается всей страны».

А член Совета по правам человека Кирилл Кабанов уточнил, что юридически запрета на выезд с места жительства при частичной мобилизации нет, он действует с момента получения повестки.

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Между тем в Курской области, граничащей с Украиной, стоящим на учете в военкомате и находящимся в запасе запретили покидать регион без разрешения. А тех, кто находится за пределами области, обязали вернуться в трехдневный срок.

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Теги
Константин Ткаченко, Виктория Полякова Виктория Полякова
Минобороны частичная мобилизация ограничения на выезд
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