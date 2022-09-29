Минобороны России назвало, чем займутся мобилизованные

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Мобилизованные россияне и добровольцы после прохождения боевого слаживания будут выполнять задачи по обороне занятых российскими войсками территорий, сообщили в Минобороны.

«После проведения боевого слаживания, подразделения укомплектованные отмобилизованными гражданами и добровольцами, приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также действуя в составе подразделений резерва и усиления», — пояснили в военном ведомстве.

Те, кого мобилизовали, проходят индивидуальную подготовку, а затем подготовку в составе взводов, рот (батарей), уточнили там.

Боевое слаживание подразумевает овладение навыками действий в составе подразделений, освоение боевой техники и вооружений, а также оттачивание навыков «с применением штатного вооружения и боевой техники в составе подразделений на танках, БМП, БТР, артиллерийских систем и систем противовоздушной обороны (ПВО)», пояснили военные.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, призвать собираются 300 тыс. человек, или 1,1% от мобилизационного ресурса.

Мобилизации подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие офицеры до 55 лет, в первую очередь имеющие боевой опыт и отслужившие в армии, а также те, у кого есть необходимая военная специальность: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики-водители.

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