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Минобороны пообещало не требовать у других стран вернуть россиян

Минобороны заявило, что не просило у других стран выдать россиян в ходе мобилизации
От Казахстана, Грузии и других стран не планируется требовать выдачи россиян в связи с мобилизацией, заверили в Минобороны. На границах с соседними с Россией государствами после 21 сентября образовались пробки из желающих уехать
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Министерство обороны России не намерено обращаться к властям Грузии, Казахстана и других государств в просьбой о принудительном возвращении уехавших россиян, говорится в сообщении ведомства.

«Минобороны России в рамках проведения частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Республики Казахстан, Грузии, других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в Россию, не направляло, не разрабатывало и не планирует», — говорится в сообщении.

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С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация, об этом в тот день утром заявил президент Владимир Путин. К полудню на сайтах авиакомпаний закончились билеты на рейсы из России в соседние государства, которые не требуют от россиян виз для въезда.

Резко выросло число желающих покинуть страну и по суше — многокилометровые пробки возникли у границ с Финляндией, Грузией и Казахстаном. За первые два мобилизационных дня из России в Финляндию въехали не менее 15,8 тыс. россиян через три пропускных пункта («Светогорск», «Брусничное», «Торфяновка»), что вдвое больше показателей предыдущих дней. При этом число покинувших Финляндию направлении России осталось прежним.

За первые шесть мобилизационных дней (с 21 по 27 сентября) в Казахстан въехали 98 тыс. жителей России, покинули республику 64 тыс. человек. Большинство приехавших россиян были вынуждены так поступить из-за «сложившейся безвыходной ситуации», заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев. Он подчеркнул, что Казахстан должен проявить гуманность, позаботиться о прибывших и обеспечить их безопасность, назвав сложившуюся ситуацию гуманитарным и политическим вопросом. «Мы проведем переговоры с российской стороной и будем решать эту проблему в интересах нашей страны», — добавил президент Казахстана. В республиканском МВД при этом предупредили, что в случае объявления россиян в международный розыск, Казахстану придется их выдать России, однако оснований для выдачи не возникает, если «просто военкоматы будут искать». В уголовном кодексе Казахстана также есть статья об ответственности за уклонение от воинской службы по призыву и во время мобилизации.

В Грузии не озвучили данные о въехавших за последние дни россиянах, сообщив лишь, что количество прибывших из России увеличилось на 40-45%, причем 60% из них республику покидают. Официльный Тбилиси не видит причин для ограничений на въезд россиянам, отметили в грузинском МВД. «Почему нужно ограничивать их въезд прямо сейчас? Они приезжали и в больших масштабах», — указал министр Вахтанг Гомелаури. ФСБ направила к границе с Грузией БТР, «на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска».

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За уклонение от получения повестки и явки в военный комиссариат по российскому законодательству предусмотрена административная ответственность по статье о неисполнении гражданами обязанностей по воинскому учету (ст. 21.5 КоАП), наказание по ней — штраф от 500 до 3 тыс. руб. Кроме того, штраф грозит за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины; несообщение в военкомат об изменении семейного положения, места работы или должности, образования, места жительства; непостановка на военный учет при переезде на новое место жительства. Уголовная ответственность россиянину грозит лишь если получить подписку, подписать ее и не явиться по ней.

Процедура экстрадиции в Казахстан предусматривает, что российские уполномоченные органы отправляют в страну запрос о правовой помощи, этот запрос рассматривают местные судебные органы и прокуратура, решение выносит суд, описала процесс адвокат, первый заместитель председателя президиума коллегии адвокатов «Трунов, Айвар и партнеры» Людмила Айвар.

Она отметила, что если в случае экстрадиции человека выдали, то его должны привлечь к уголовной ответственности на родине «и в любом случае он не будет выполнять ту функцию, которую на него возлагает государство, то есть защищать Российскую Федерацию».

В указе президента о частичной мобилизации предусмотрена отсрочка для призыва в отношении лиц, которые приговорены к лишению свободы, если приговор уже вступил в законную силу.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Анастасия Серова Анастасия Серова
Минобороны Грузия Казахстан выдворение мобилизация
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