В аэропорту Тюмени ввели ограничения на вылет мужчин за границу

Информацию о том, что мужчин не выпускают из страны, если на их имя выписано мобилизационное предписание, также подтвердили в московском аэропорту Внуково

Фото: Дмитрий Петроченко / ТАСС

Тюменский аэропорт Рощино ввел ограничения на вылет за границу для мужчин, которые находятся в списках военкоматов на мобилизацию, сообщили корреспонденту «Коммерсанта» в аэропорту.

Для пересечения границы граждане, включенные в список, должны предоставить справку из военкомата, которая подтверждает, что выезд разрешен. Если этого документа нет, пассажира снимают с рейса.

Запрета на внутренние перелеты нет.

РБК направил запрос в пресс-службу аэропорта Рощино.

О том, что в аэропортах начали запрещать выезд мужчинам по спискам из военкоматов, ранее 26 сентября со ссылкой на источники сообщил The Bell. По словам собеседников издания, речь идет не обо всех военнообязанных, а о людях, на которых уже выписаны повестки или мобилизационные предписания.

В частности, источник The Bell в одном из столичных аэропортов сказал, что в этом аэропорту за минувшие сутки не прошли границу 20 мужчин призывного возраста. Как уточнил собеседник в другом аэропорту, первые запреты на основании распоряжений военкоматов начали поступать в ночь с пятницы на субботу, в воскресенье их стало больше.

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Позже информацию, что мужчин не выпускают из страны, если на них выписано мобилизационное предписание, изданию «Вот так» (сайт издания заблокирован в России по требованию Генпрокуратуры) подтвердили в московском аэропорту Внуково.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта Внуково.