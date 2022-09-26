В аэропорту Тюмени ввели ограничения на вылет мужчин за границу
Тюменский аэропорт Рощино ввел ограничения на вылет за границу для мужчин, которые находятся в списках военкоматов на мобилизацию, сообщили корреспонденту «Коммерсанта» в аэропорту.
Для пересечения границы граждане, включенные в список, должны предоставить справку из военкомата, которая подтверждает, что выезд разрешен. Если этого документа нет, пассажира снимают с рейса.
Запрета на внутренние перелеты нет.
РБК направил запрос в пресс-службу аэропорта Рощино.
О том, что в аэропортах начали запрещать выезд мужчинам по спискам из военкоматов, ранее 26 сентября со ссылкой на источники сообщил The Bell. По словам собеседников издания, речь идет не обо всех военнообязанных, а о людях, на которых уже выписаны повестки или мобилизационные предписания.
В частности, источник The Bell в одном из столичных аэропортов сказал, что в этом аэропорту за минувшие сутки не прошли границу 20 мужчин призывного возраста. Как уточнил собеседник в другом аэропорту, первые запреты на основании распоряжений военкоматов начали поступать в ночь с пятницы на субботу, в воскресенье их стало больше.
Позже информацию, что мужчин не выпускают из страны, если на них выписано мобилизационное предписание, изданию «Вот так» (сайт издания заблокирован в России по требованию Генпрокуратуры) подтвердили в московском аэропорту Внуково.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта Внуково.