Казахстан пообещал выдавать России фигурантов дел за уклонение
Казахстан будет вынужден выдавать России тех ее граждан, которые разыскиваются за уклонение об мобилизации, сообщил глава МВД Марат Ахметжанов, передает портал «Орда».
Он напомнил о договоре между Казахстаном и Россией по оказанию правовой помощи и экстрадиции.
«Если это уголовное правонарушение, сегодня каждый день, как со стороны России, так и с нашей стороны, ведется выдача в рамках Минской конвенции и в рамках оказания правовой помощи, ратифицированных нашими парламентами, — заявил Ахметжанов.
Он добавил, что если «военкоматы если будут искать, это не является правовым основанием для их выдачи».
С 21 сентября, после объявленной президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации в Казахстан въехали около 98 тыс. россиян, сообщили ранее в МВД соседнего государства. При этом покинули Казахстан за этот срок 64,2 тыс. человек.
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