FT узнала о готовности ЕС приостановить соглашение по визам с Россией

Эту идею собираются поддержать главы МИД стран ЕС на встрече на следующей неделе. В случае приостановки соглашения об упрощенном визовом режиме россиянам будет сложнее, дольше и дороже получить шенгенскую визу

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Министры иностранных дел стран ЕС поддержат идею приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, пишет Financial Times.

Три чиновника ЕС, участвующих в переговорах по этой теме, сказали газете, что политическую поддержку такому решению выскажут в ходе двухдневной встречи, которая начнется в Праге во вторник. Если решение о приостановке действующего соглашения в итоге будет принято, россиянам, подающим заявления на визу стран-членов ЕС, придется собирать больше документов, их рассмотрение будет занимать больше времени, а стоимость подачи заявления вырастет.

«Это неуместно, когда российские туристы разгуливают по нашим городам, по нашими берегам», — сказал один из собеседников газеты.

Он подчеркнул, что европейские страны находятся «в исключительной ситуации», которая «требует исключительных шагов». «Мы хотим выйти за рамки приостановки упрощенного визового режима», — добавил источник, уточнив, что более серьезные шаги в этом направлении могут быть сделаны к концу года.

Однако пока в ЕС нет единого мнения о том, какие дополнительные меры Брюссель может принять, которые бы привели к сокращению или приостановке выдачи виз гражданам России, как и о том, что предпринять в отношении Белоруссии, пишет FT.

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