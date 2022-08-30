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Германия предложила приостановить соглашение по визовому режиму с Россией

Анналена Бербок
Анналена Бербок (Фото: Florian Gaertner / imago-images.de / Photothek / Global Look Press)

Германия поддерживает решение о приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме ЕС с Россией, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Она указала, что в случае полного запрета на въезд в ЕС, это затронуло бы многих россиян, «критически настроенных по отношению к режиму». По ее словам, таких людей «не следует наказывать».

Соглашение между Россией и ЕС об упрощении выдачи виз было ратифицировано Россией в марте 2007 года. Оно вступило в силу 1 июня того же года. Под него подпадает выдача виз для пребывания сроком не более 90 дней в течение 180-дневного периода. Документ не регулирует такие вопросы, как отказ в выдаче визы, признание проездных документов, подтверждение достаточных средств к существованию, отказ во въезде в страну или высылка из нее.

Соглашение также устанавливает единый сбор за оформление виз — €35. Он возрастает до €70, если заявление на оформление визы подается менее чем за трое суток до предполагаемой даты выезда. На принятие решения об оформлении визы сторонам соглашения дается 10 календарных дней, однако если есть необходимость в дополнительном изучении заявки, то срок может быть продлен до 30 рабочих дней. В срочных случаях время оформления визы может быть сокращено до трех дней.

Каждая из сторон соглашения может приостановить его действие полностью или частично «по соображениям защиты национальной безопасности, охраны общественного порядка или здоровья населения». Другую сторону необходимо уведомить об этом не позднее чем за 48 часов. Соглашение перестает действовать по истечении 90 дней после получения соответствующего письменного уведомления от инициатора приостановки.

После начала операции на Украине Россия дважды — в апреле и мае — приостанавливала действие отдельных пунктов соглашения в ответ на «недружественные действия» стран ЕС, а также ряда других, например Исландии и Лихтенштейна. Эти пункты касались упрощенного въезда членов официальных делегаций и журналистов, оформления многократных виз для членов правительств и парламентов, конституционных и верховных судов, сотрудников дипломатических представительств и консульств, освобождения от визовых сборов членов официальных делегаций и др.

Нидерланды поддержали запрет на выдачу туристических виз россиянам
Политика
Фото:Daniel Reinhardt / dpa / Global Look Press

После начала спецоперации на Украине ЕС приостановил упрощенный визовый режим с Россией, отказавшись от облегченной процедуры выдачи въездных документов для официальных лиц и предпринимателей. Отдельные страны Евросоюза приостановили выдачу туристических виз россиянам.

Позже с идеей о полном запрете въезда для Россиян выступали Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Дания и ряд других государств. Против идеи выступала Германия, Франция и Португалия. Чехия предлагала компромисс — полностью остановить действие упрощенного режима с Россией и Белоруссией (это сделает процесс оформления виз более долгим и дорогостоящим, но не лишит россиян возможностей путешествовать в Европу). Financial Times писала, что такая идея, вероятно, получит поддержку.

С 30 по 31 августа в Праге пройдет «Гимних» — неформальная встреча министров иностранных дел Евросоюза, в ходе которой будет обсуждаться в том числе и вопрос о запрете выдачи туристических виз россиянам.

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