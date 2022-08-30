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Медведев призвал ЕС быстрее запретить выдачу виз россиянам

Разговоры «европейских начальничков» о запрете шенгенских виз для россиян отвлекают от проведения военной операции, ЕС следует сделать это поскорее, тем самым показав свое отношение к гражданам России, считает Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Запрет шенгенских виз для россиян покажет отношение Европы к гражданам России, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, призвав ЕС сделать это поскорее.

«Европейцы в очередной раз покажут свое истинное лицо и меньше будут отвлекать враньем и бредовыми посулами Россию и ее граждан от ведения специальной военной операции», — написал он в Telegram.

В конце он добавил выражение «на войне как на войне» на французском языке.

ЕС готовится отменить действие упрощенного визового режима с Россией
Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

После начала спецоперации на Украине ЕС приостановил упрощенный визовый режим с Россией, отказавшись от облегченной процедуры выдачи въездных документов для официальных лиц и предпринимателей. Отдельные страны Евросоюза приостановили также выдачу туристических виз россиянам.

30–31 августа в Праге пройдет неофициальная встреча глав МИД стран Евросоюза, на которой в числе прочего министры обсудят возможность ограничения выдачи туристических виз россиянам для всех европейских государств. Это предложение поддерживают, в частности, Нидерланды, Латвия, Литва и Эстония.

Против этой идеи выступают Германия, Франция, Австрия, Португалия и ряд южноевропейских стран. Чехия предложила компромиссное решение — полностью приостановить соглашение об упрощенном визовом режиме между странами ЕС и Россией, а также Белоруссией. В этом случае у россиян и белорусов все еще будет возможность получить туристическую визу в страны ЕС, однако для этого им понадобится большее число документов, а сборы вырастут с €35 до €70.

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Financial Times писала, что европейские министры, скорее всего, примут это предложение. По данным Politico, вместо полного прекращения выдачи россиянам виз страны Евросоюза могут договориться о замедлении и удорожании этого процесса. Позже Берлин выступил за такой вариант.

В Еврокомиссии предупреждали, что ЕС не может полностью прекратить выдавать россиянам визы, поскольку такая мера не предусмотрена Визовым кодексом объединения. «Всегда есть категории граждан, для которых визы должны выдаваться, например в гуманитарных случаях, для членов семей, журналистов или диссидентов», — поясняла представитель ЕК Анита Хиппер.

В Кремле заявили, что внимательно следят за этой дискуссией, а отвечая на возможные действия ЕС, российские власти будут иметь в виду в том числе интересы россиян.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
визы Шенген Евросоюз Дмитрий Медведев
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