Чехия предложила компромисс по визам стран ЕС для россиян

После того, как ЕС отказался полностью ограничивать выдачу виз россиянам, Чехия предложила другой вариант: приостановить упрощенный визовый режим. В этом случае получение визы станет для россиян дороже, дольше и сложнее

Правительство Чехии предложило полностью приостановить действие упрощенного визового режима между странами, входящими в ЕС, и Россией, а также Белоруссией, сообщил глава чешского МИД Ян Липавский, передает Bloomberg.

Если мера будет принята, то россияне и белорусы по-прежнему смогут подавать заявления на получение виз, однако для этого им понадобится большее число документов, время их рассмотрения увеличится, а визовый сбор вырастет с €35 до €80.

Чехия, которая сейчас председательствует в ЕС, вынесет предложение на обсуждение на неформальной встрече глав МИД стран ЕС, которая пройдет в Праге на следующей неделе.

Инициатива Чехии должна стать более мягкой альтернативой полному запрету на выдачу европейских виз россиянам, который страны Балтии предлагали ранее. Тогда его не поддержал ряд стран, в том числе те, чья экономика в разной степени зависит от туризма.

Кроме того, Брюссель указывал на невозможность принятия таких решений на уровне союза. Там отмечали, что визовый кодекс ЕС не предусматривает возможность прекратить выдачу краткосрочных виз. «Всегда есть категории граждан, для которых визы должны выдаваться, например в гуманитарных случаях, для членов семей, журналистов или диссидентов», — поясняла представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

Как пишет Bloomberg, чиновники ожидают ожесточенных дебатов в Праге на следующей неделе, так как полагают, что Германия, Австрия и некоторые южноевропейские страны выступят против приостановки упрощенного визового режима. Однако никаких официальных заключений на встрече делаться не будет, уточняет агентство, так как для принятия каких-либо мер потребуются недели.

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О том, что участники встречи в Праге будут обсуждать визовые вопросы и возможные ограничения для россиян было известно ранее. Дипломатический источник ТАСС в Брюсселе сообщал, что одной из тем может быть потенциальный запрет на выдачу виз отдельным категориям граждан, однако о полном запрете речь пока не идет.