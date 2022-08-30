Politico узнала об идее поднять цены на визы россиянам и замедлить выдачу

Париж и Берлин призвали остальные страны ЕС бороться за «сердца и умы» россиян и считают, что полный запрет на выдачу виз этой борьбе не поспособствует. Вместо этого они предлагают усложнить процесс получения въездных документов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Вместо полного прекращения выдачи россиянам виз страны Евросоюза могут договориться о замедлении и удорожании этого процесса, пишет Politico со ссылкой на письмо, которое в преддверии неформальной встречи министров иностранных дел направили другим странам Германия и Франция.

Запрет на выдачу виз приведет к тому, что россияне отвернутся от Европы, в то время как ЕС должен вести «стратегическую борьбу» за «сердца и умы» населения России — «по крайней мере тех его частей, которые не отвернулись от Запада окончательно», указывают Париж и Берлин.

Ранее Bloomberg со ссылкой на распространенное двумя странами письмо сообщал, что они призвали не недооценивать «преобразующую силу опыта жизни в демократических государствах, особенно в отношении будущих поколений».

С ними не соглашаются власти некоторых других стран ЕС, например Эстонии. Премьер-министр Кая Каллас заявила Politico, что запрет на туристические визы россиянам причинит вред России, но не нанесет ущерба Европе, а Москва опасается такой меры, потому что она затронет элиты. «Даже в автократиях граждане все же отвечают за действия государства», — убеждена она. Каллас считает посещение Европы «привилегией, а не правом». Эстония уже перестала пускать на свою территорию граждан России с выданными республикой шенгенскими визами и призывает ввести такую меру на уровне ЕС.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель усомнился, что все страны единодушно поддержат полный запрет на выдачу виз. Сам он не считает, что такая мера будет эффективной.

На встрече министров в Праге планируется обсуждение компромиссного варианта, который предложила Чехия: приостановить действие упрощенного визового режима с Россией и Белоруссией, которая, как считают в Евросоюзе, поддерживает военную операцию на Украине. Это значит, что граждане этих стран должны будут собирать для подачи на визу больше документов, их заявки будут рассматривать дольше, а визовый сбор вырастет с €35 до €80. Financial Times писала, что страны ЕС, вероятно, поддержат эту идею.

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Частично упрощенный визовый режим приостановлен с 28 февраля. Решение касается предпринимателей, членов официальных делегаций, правительства и парламента, Конституционного и Верховного судов, обладателей дипломатических паспортов.