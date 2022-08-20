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Португалия вслед за ФРГ выступила против запрета на въезд россиян в ЕС

Португалия вслед за Германией выступила против запрета на выдачу виз россиянам
Некоторые страны ЕС ранее выступили с призывом прекратить выдачу шенгенских виз россиянам, обсуждение этого вопроса уже началось на уровне Евросоюза. Против инициативы выступили власти Германии и Португалии
Фото: Густаво Вальенте / РИА Новости
Фото: Густаво Вальенте / РИА Новости

Португалия выступает против запрета на въезд в ЕС для российских туристов и считает, что санкции не должны быть направлены против российского народа. Об этом в комментарии газете Eco сообщили в пресс-службе португальского МИДа.

«Португалия считает, что основная цель режима санкций должна состоять в том, чтобы наказать российскую военную машину, а не российский народ. Португалия будет участвовать в обсуждении этого вопроса на европейском уровне, способствуя выработке единой позиции государств-членов ЕС», — сказано в сообщении.

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После начала спецоперации на Украине сразу несколько стран ЕС выступили с призывом прекратить выдачу шенгенских виз российским гражданам. Среди них: Бельгия, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Чехия и Финляндия. Еврокомиссия считает такой запрет невозможным, но обсуждение этого вопроса уже началось на уровне ЕС.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц предостерегал от распространения санкций с российских «олигархов» на всех граждан страны. Такие ограничения он называл неоправданными. «Многие бегут из России, потому что они не согласны с российским режимом», — указывал глава ФРГ.

В российском МИДе предупредили, что, если ЕС или его отдельные страны запретят выдачу виз россиянам, Москва на это ответит. В свою очередь уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что подобный запрет со стороны Евросоюза грубейшим образом нарушил бы основополагающий принцип свободы передвижения, закрепленный в универсальных и региональных международных правовых актах.

До пандемии COVID-19 Россия возглавляла список стран, чьи граждане обращались за получением визы в страны Шенгена. В 2019 году россияне подали примерно 4 млн заявлений на шенгенские визы, или больше 23% от всех заявок.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Португалия шенгенские визы Евросоюз запрет на въезд Россия
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