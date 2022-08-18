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Анкара и Киев подписали соглашение о застройке разрушенной инфраструктуры

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш (справа налево на переднем плане),&nbsp;Владимир Зеленский и&nbsp;Реджеп Тайип Эрдоган&nbsp;(справа налево на заднем плане)
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш (справа налево на переднем плане), Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган (справа налево на заднем плане) (Фото: president.gov.ua)

Турция и Украина подписали соглашение о восстановлении разрушенной в результате конфликта инфраструктуре, сообщает Haber.

По данным телеканала, соответствующее соглашение подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Турции Мехмет Муш.

Договор предусматривает создание двумя странами «Целевой группы по восстановлению Украины». Группа будет координировать реконструкцию социальных и экономических объектов, таких как дороги, мосты, объекты водоснабжения и электроснабжения, больницы и школы, уточняет Haber.

Материал дополняется.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
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