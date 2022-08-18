Анкара и Киев подписали соглашение о застройке разрушенной инфраструктуры
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш (справа налево на переднем плане), Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган (справа налево на заднем плане)
Турция и Украина подписали соглашение о восстановлении разрушенной в результате конфликта инфраструктуре, сообщает Haber.
По данным телеканала, соответствующее соглашение подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Турции Мехмет Муш.
Договор предусматривает создание двумя странами «Целевой группы по восстановлению Украины». Группа будет координировать реконструкцию социальных и экономических объектов, таких как дороги, мосты, объекты водоснабжения и электроснабжения, больницы и школы, уточняет Haber.
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