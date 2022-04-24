В Киеве допустили использование замороженных активов России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 80,02 (-1,2) Инвестиции, 22 апр, 19:04
Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 73,51 (-1,49) Инвестиции, 22 апр, 19:04
Антонов сообщил об отмене в США церемонии в память о встрече на Эльбе Политика, 00:38
Баженов заявил, что «Спартак» не вылетит из Премьер-Лиги Спорт, 00:31
Макрон после подсчета большинства бюллетеней набрал более 55% голосов Политика, 00:24
В Париже применили слезоточивый газ против протестующих после выборов Общество, 00:23
В Киеве сообщили о прибытии госсекретаря США и шефа Пентагона Политика, 00:19
Гедонизм и серотонин: почему ничего не делать тоже нужно уметь РБК и ГАЛС, 00:14
Макрон пообещал французам быть «президентом для всех» Политика, 00:04
Журналисты и НКО смогут получить статус иноагента без иностранных денег Политика, 00:02
Поощрение и наказание: как баллы для водителей спасут от ДТП Партнерский проект, 24 апр, 23:33
Аналитики оценили потери Великобритании от антироссийских санкций Экономика, 24 апр, 23:29
Карякин призвал Chess.com извиниться за неспортивную политику Спорт, 24 апр, 23:23
Мировые лидеры поздравили Макрона с победой Политика, 24 апр, 23:20
Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери возросло до 17 Общество, 24 апр, 23:08
Штрафы по ДНК: правила экологичного выгула собак Партнерский проект, 24 апр, 22:55

Инвестируйте в золото,
оценив преимущества

От 1 кг

Без НДС (20%)

За рубли и иностранную валюту
Подробнее

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама. 0+

Военная операция на Украине ,  
0 

В Киеве допустили использование замороженных активов России

Премьер Украины Шмыгаль допустил использование замороженных российских активов
Киев ведет переговоры с западными странами о возможности получить замороженные активы России, чтобы потратить их на восстановление Украины, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль (Фото: Rod Lamkey / imago-images.de / CNP / Global Look Press)

Украина ведет с США и другими западными партнерами переговоры о возможном использовании замороженных российских активов для восстановления страны, заявил в интервью CBS украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. В разговоре со Шмыгалем журналистка Маргарет Бреннан заявила, что в Конгрессе США звучали предложения направить Украине средства с замороженных российских счетов и спросила, есть ли подобные договоренности между Вашингтоном и Киевом.

«У нас есть эти переговоры с Соединенными Штатами, со всеми нашими партнерами», — ответил украинский премьер.

Он добавил, что украинские власти в данный момент считают убытки и оценивают ущерб экономике страны в целом. «Всё это должна оплачивать Россия», — сказал Шмыгаль.

Он сказал, что Украине сейчас необходимо от $4 млрд до $5 млрд в месяц, и Киев ведет переговоры со Всемирным банком, МВФ и G20. Речь в первую очередь идет о гуманитарной помощи для переселенных лиц на Украине, число которых составляет около 7 млн человек, сказал украинский премьер.

Ранее Шмыгаль говорил, что после завершения военных действий на восстановление Украины в долгосрочной перспективе потребуется $600 млрд, передавал УНИАН. Такая сумма нужна будет не только для восстановления инфраструктуры, но и для развития новой экономики и создания «европейских институтов».

Военная операция на Украине. Главное
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

В конце февраля, спустя несколько дней после начала спецоперации на Украине, США, Канада и ЕС приняли решение заблокировать активы и резервы российского ЦБ. После этого министр финансов Антон Силуанов заявлял, что из-за западных санкций Россия лишилась доступа к почти половине своих резервов — $300 млрд из почти $640 млрд.

Читайте на РБК Pro
Pro
НДФЛ по-новому: на что компаниям обратить внимание после марта 2022 года
Статьи
Pro
Россияне перешли на кризисные модели шопинга: что и где они скупают
Исследования
Pro
Фото: Bill Pugliano / Getty Images «Зомби-предприятия надо закрыть»: как промышленность реагирует на санкции
Исследования
Pro
Фото: Fiona Goodall / Getty Images Как изменится потребитель и маркетинг в России в 2022 году
Статьи
Pro
Фото: Bumble Глава Bumble: «Я лучше прыгну и упаду, чем буду вечно стоять на краю»
Статьи
Pro
Фото: John Moore / Getty Images Издержки хранения могут достигать 40%: как компании правильно запасаться
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock В кризис так нельзя: пять способов пустить продажи под откос
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как Fujifilm обошла конкурентов и прошла десяток кризисов
Статьи

По его словам, западные страны также пытаются оказать давление на Китай, чтобы тот ограничил доступ России к резервам в юанях, но выразил надежду, что этого не произойдет.

Под западные санкции также попали счета и имущество ряда крупных российских бизнесменов. После этого в Европе начали задерживать яхты и замораживать недвижимость, которая имеет к ним отношение. Швейцария сообщала о блокировке активов на $8 млрд, Италия — на €900 млн, Франция — на €850 млн, Нидерланды — на €516 млн.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «бандитизмом на международном уровне» арест имущества российских бизнесменов на Западе из-за того, что они были на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, это «крах частной собственности и частного бизнеса».

В начале марта Киев заговорил о желании получить заблокированные российские резервы. Как говорил замглавы Минэкономики страны Денис Кудин, Украина обсуждает с западными партнерами механизм конфискации $415 млрд резервов ЦБ России. По его словам, эту сумму можно было бы направить на восстановление украинской экономики.

В апреле Киев обратился к странам G7 с просьбой предоставить помощь Украине в размере $60 млрд, говорил советник украинского лидера по экономическим вопросам Олег Устенко. До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что стране ежемесячно нужно €7 млрд, чтобы продолжать платить пенсии и зарплаты.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Кирилл Соколов
Украина санкции российские активы ЦБ

Инвестируйте в золото,
оценив преимущества

От 1 кг

Без НДС (20%)

За рубли и иностранную валюту
Подробнее

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама. 0+

Материалы по теме
США решили не возвращать замороженные активы российских бизнесменов
Политика
Зеленский сообщил о получении Украиной того оружия, «о котором просили»
Политика
Польша передала Киеву вооружение на $1,6 млрд
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter