В Киеве допустили использование замороженных активов России
Украина ведет с США и другими западными партнерами переговоры о возможном использовании замороженных российских активов для восстановления страны, заявил в интервью CBS украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. В разговоре со Шмыгалем журналистка Маргарет Бреннан заявила, что в Конгрессе США звучали предложения направить Украине средства с замороженных российских счетов и спросила, есть ли подобные договоренности между Вашингтоном и Киевом.
«У нас есть эти переговоры с Соединенными Штатами, со всеми нашими партнерами», — ответил украинский премьер.
Он добавил, что украинские власти в данный момент считают убытки и оценивают ущерб экономике страны в целом. «Всё это должна оплачивать Россия», — сказал Шмыгаль.
Он сказал, что Украине сейчас необходимо от $4 млрд до $5 млрд в месяц, и Киев ведет переговоры со Всемирным банком, МВФ и G20. Речь в первую очередь идет о гуманитарной помощи для переселенных лиц на Украине, число которых составляет около 7 млн человек, сказал украинский премьер.
Ранее Шмыгаль говорил, что после завершения военных действий на восстановление Украины в долгосрочной перспективе потребуется $600 млрд, передавал УНИАН. Такая сумма нужна будет не только для восстановления инфраструктуры, но и для развития новой экономики и создания «европейских институтов».
В конце февраля, спустя несколько дней после начала спецоперации на Украине, США, Канада и ЕС приняли решение заблокировать активы и резервы российского ЦБ. После этого министр финансов Антон Силуанов заявлял, что из-за западных санкций Россия лишилась доступа к почти половине своих резервов — $300 млрд из почти $640 млрд.
По его словам, западные страны также пытаются оказать давление на Китай, чтобы тот ограничил доступ России к резервам в юанях, но выразил надежду, что этого не произойдет.
Под западные санкции также попали счета и имущество ряда крупных российских бизнесменов. После этого в Европе начали задерживать яхты и замораживать недвижимость, которая имеет к ним отношение. Швейцария сообщала о блокировке активов на $8 млрд, Италия — на €900 млн, Франция — на €850 млн, Нидерланды — на €516 млн.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «бандитизмом на международном уровне» арест имущества российских бизнесменов на Западе из-за того, что они были на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, это «крах частной собственности и частного бизнеса».
В начале марта Киев заговорил о желании получить заблокированные российские резервы. Как говорил замглавы Минэкономики страны Денис Кудин, Украина обсуждает с западными партнерами механизм конфискации $415 млрд резервов ЦБ России. По его словам, эту сумму можно было бы направить на восстановление украинской экономики.
В апреле Киев обратился к странам G7 с просьбой предоставить помощь Украине в размере $60 млрд, говорил советник украинского лидера по экономическим вопросам Олег Устенко. До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что стране ежемесячно нужно €7 млрд, чтобы продолжать платить пенсии и зарплаты.