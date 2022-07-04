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ЕС создаст платформу по восстановлению Украины

По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз обязан быть на стороне Киева и не допустить разрушения Украины
Фото: Nariman El-Mofty / AP
Фото: Nariman El-Mofty / AP

ЕС выработает платформу для координации действий по восстановлению Украины, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, ее слова приводит Reuters. В частности, речь идет об определении потребностей страны в инвестициях, координации действий и распределении ресурсов, уточнила она на конференции по восстановлению Украины в швейцарском Лугано.

Глава ЕК отметила, что с начала военных действий на Украине Евросоюз привлек около €6,2 млрд ($6,48 млрд) в качестве финансовой помощи. «Мы займемся в основном среднесрочной и долгосрочной реконструкцией», — сказала она.

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Урсула фон дер Ляйен

К этому процессу привлекут страны, организации, в том числе Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский инвестиционный банк, а также институты гражданского общества. Ранее агентство Reuters сообщало, что Европейский инвестиционный банк предоставит Киеву помощь в размере €100 млрд.

«Благодаря платформе по реконструкции Европейская комиссия может предложить свои обширные знания в реализации программ, сочетающих реформы и инвестиции», — отметила фон дер Ляйен, добавив, что ЕС будет только усиливать работу с Украиной, после того как ей предоставили статус кандидата на вступление в союз.

Глава Еврокомиссии убеждена, что Евросоюз должен быть на стороне Киева и не допустить разрушения страны, подчеркнула она. Президент России Владимир Путин, объявляя о спецоперации, назвал ее целями демилитаризацию и «денацификацию» Украины, а также защиту жителей Донбасса. Он говорил, что оккупировать территорию Россия не собирается.

Украина на конференции, как ожидается, представит план по восстановлению страны, предусматривающий проекты в области инфраструктуры и безопасности, инвестиции в климат и цифровую экономику, а также диверсификацию энергетических ресурсов. Накануне агентство Bloomberg сообщило, что основную часть финансирования, объем которого может превысить €500 млрд, собирается взять на себя Евросоюз. Среди вариантов финансирования, которые рассматриваются, — гранты и кредиты.

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Подготовкой плана восстановления Украины занимается национальный совет, созданный украинским президентом Владимиром Зеленским. Руководят им премьер-министр Денис Шмыгаль и глава офиса главы государства Андрей Ермак. Зеленский в начале мая оценивал стоимость восстановления страны в $600 млрд. По оценке Европейского инвестиционного банка, на это могут потребоваться триллионы евро.

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Елена Чернышова
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