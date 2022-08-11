Шольц счел, что восстановление Украины будет масштабнее «плана Маршалла»

Шольц: восстановление Украины будет масштабнее «плана Маршалла» и обойдется в миллиарды

Восстановление Украины после военных действий будет «большой-большой задачей», которую предстоит выполнить всему мировому сообществу, заявил канцлер Германии

Фото: Роман Грицына / AP

Восстановление Украины будет масштабнее, чем «план Маршалла», и обойдется в миллиарды. Об этом заявил на пресс-конференции в Берлине канцлер Германии Олаф Шольц, передает Handelsblatt.

«Это будет стоить миллиарды. Это будет большая, большая задача, которая, я думаю, лишь незначительно описана в «плане Маршалла». Это больше», — сказал он, подчеркнув, что эту задачу предстоит выполнить всему мировому сообществу.

«План Маршалла» — это программа послевоенной помощи европейским странам, разработанная в США. Ее основной целью было восстановление экономики Европы, разрушенной после Второй мировой войны, в период с 1948 по 1952 год. План назван в честь госсекретаря США Джорджа К. Маршалла, который предложил эту программу в 1947 году. Это обошлось в миллиарды долларов, подчеркивает Handelsblatt.

Он также отверг критику поставок Германией оружия для Украины. «Если вы посмотрите на список поставок ФРГ, а также на их качество, вы увидите, что это высокоэффективно и это именно то, что необходимо в нынешней ситуации», — подчеркнул канцлер.

Шольц указал на то, что прекращение военных действий может быть только с согласия Украины. По его словам, только украинский президент, парламент и народ могут в конечном итоге решить, на каких условиях конфликт может быть разрешен.

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в июне назвала «моральным долгом» Европы восстановление Украины.

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По ее словам, что у нее запланировано «обсуждение с мэром Мариуполя и с украинскими архитекторами», так как европейские страны будут «восстанавливать Украину». «Мы должны это сделать, и мы это сделаем», — сказала она.

Еще в мае глава Европейского инвестиционного банка (EIB) Вернер Хойер подсчитал, что на восстановление Украины, могут потребоваться триллионы евро. Хойер подчеркнул, что Украина не должна остаться один на один с этими тратами и международное сообщество должно оказать ей значительную поддержку.

Президент Владимир Зеленский ранее оценивал стоимость восстановления инфраструктуры и экономики своей страны в $600 млрд. Он призвал страны мира взять шефство над пострадавшими в ходе боевых действий украинскими регионами.

По его словам, Киев готовит масштабный план восстановления Украины, но для этого нужен будет и международный план, «который будет современным аналогом исторического «плана Маршалла».

В июле на конференции в Лугано Украина представила план восстановления страны на сумму уже более $750 млрд.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил финансировать восстановление страны за счет конфискованных российских активов. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также предлагал рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов России, чтобы помочь оплатить расходы на восстановление Украины.

В Кремле возможное решение об изъятии российских активов в пользу Украины назвали вопиющим и незаконным. Это будет «фактически прямое воровство», отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин 20 июля заявил, что Россия будет участвовать в восстановлении ДНР и ЛНР в течение долгого времени. «Нам всем предстоят добрые месяцы и годы, для того чтобы привести все [хозяйство ДНР и ЛНР] в порядок, но мы сделаем это обязательно», — заверил он.

По указанию Путина, ответственность за восстановление городов в ДНР и ЛНР на себя начали брать власти российских регионов. К концу июня о таких планах уже объявили 18 российских субъектов.

Донецкий премьер Виталий Хоценко заявлял, что Россия должна вложить более 2 трлн руб. в экономику ДНР. Глава ЛНР Леонид Пасечник в конце февраля оценивал восстановление республики в 1,5 трлн руб.