Эксперты МАГАТЭ прибыли в Киев перед визитом на Запрожскую АЭС
Группа из 14 экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла в Киев в преддверии запланированного на этой неделе визита на Запорожскую атомную электростанцию, сообщает CNN со ссылкой на корреспондентов в столице Украины.
Накануне о том, что группа экспертов МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС, сообщил в Twitter глава международного агентства Рафаэль Гросси, который возглавил эту делегацию.
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