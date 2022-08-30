Эксперты МАГАТЭ прибыли в Киев перед визитом на Запрожскую АЭС

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Группа из 14 экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла в Киев в преддверии запланированного на этой неделе визита на Запорожскую атомную электростанцию, сообщает CNN со ссылкой на корреспондентов в столице Украины.

Накануне о том, что группа экспертов МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС, сообщил в Twitter глава международного агентства Рафаэль Гросси, который возглавил эту делегацию.

Материал дополняется