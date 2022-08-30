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Власти Запорожья заявили об обстреле ЗАЭС и береговой линии Энергодара

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию Запорожской АЭС и береговую линию города, об этом сообщил в Telegram член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, два разрыва произошли около здания хранилища отработавшего топлива АЭС. «Применялась крупнокалиберная артиллерия. Вследствие чего было зафиксировано два разрыва у здания хранилища отработавшего топлива», — сообщил Рогов. Он также предположил, что стрелявшие намереваются сорвать миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с Рафаэлем Гросси.

Запорожская атомная станция — крупнейшая атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она расположена на берегу Днепра в городе Энергодар. На нее приходится шесть из 15 работающих атомных энергоблоков Украины. С конца февраля находится под контролем российских сил, однако формально по-прежнему остается под управлением «Энергоатома».

29 августа глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что группа экспертов агентства отправилась на станцию и прибудет на место «позднее на этой неделе». Часть из них останется на ЗАЭС на постоянной основе, сообщал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Россия гарантирует экспертам МАГАТЭ безопасность при передвижении по подконтрольной ей территории у Запорожской АЭС, несмотря на обстрелы. Москва считает миссию необходимой, говорил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков,

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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

После того, как российские военные установили контроль над территорией Запорожской области, Россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в создании опасной обстановки на АЭС и предпосылок к катастрофе. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что Москва занимается «ядерным шантажом» и призывал военных немедленно покинуть станцию. Москва в свою очередь заявляла, что создают угрозу именно ВСУ, обстреливая территорию АЭС и рискуя вызвать «радиационную аварию».

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