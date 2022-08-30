Кремль призвал запретить Киеву «очень-очень опасные» действия на ЗАЭС

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Международные организации и другие члены мирового сообщества, обладающие достаточным авторитетом, должны повлиять на Киев и заставить его прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы убеждены, что те самые европейские страны, Великобритания, которые пользуются большим влиянием на Киев, должны использовать это влияние, чтобы фактически запретить Киеву продолжение этой очень-очень опасной деятельности», — сказал он.

Россия будет и дальше обращать внимание мировой общественности на «безответственное поведение украинских военных, которые обстрелами Запорожской АЭС подвергают большой опасности этот объект и близлежащие территории, и даже в гораздо более широкой географии», сказал пресс-секретарь российского президента. Он выразил надежду, что специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) смогут приехать на станцию и их миссия состоится.

Россия контролирует город Энергодар, где находится Запорожская АЭС, управление станцией по-прежнему осуществляют украинские операторы. Представители военно-гражданской администрации (ВГА, их создают на подконтрольных российским войскам территориях) не раз обвиняли украинских военных в обстрелах АЭС. Киев считает виновной Россию. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Москва занимается «ядерным шантажом», и призывал ее немедленно вывести военных со станции. Российские представители в ответ утверждали, что угрозу объекту создают именно ВСУ, которые создают риск «радиационной аварии» обстрелами станции.

МАГАТЭ не раз выражало желание направить специалистов на станцию. Россия обвиняла Запад, Киев и ООН в препятствовании поездке, а страны G7 («Большая семерка»: Великобритания, Германия, Италия, США, Канада, Франция и Япония) утверждали, что ей мешает присутствие на АЭС российских военных.

Ранее, 29 августа, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что группа экспертов агентства выехала на станцию и приедет туда «позднее на этой неделе». Часть инспекторов останется на ЗАЭС и будет работать там на постоянной основе, говорил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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Россия гарантировала экспертам агентства безопасность при передвижении по подконтрольной ей территории у Запорожской АЭС, несмотря на обстрелы. Москва считает миссию необходимой.

По данным CNN, 30 августа эксперты МАГАТЭ добрались до Киева.