Россия подтвердила готовность помочь МАГАТЭ с визитом на Запорожскую АЭС

Россия направила дипломатам организации ноту, где повторно подчеркнула готовность помочь с организацией визита. В Москве считают, что поездке препятствует секретариат ООН, и отвергают аналогичные обвинения в свой адрес *

Вид на Запорожскую АЭС (Фото: РИА Новости)

Россия готова помочь руководству Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) организовать приезд делегации на Запорожскую АЭС, заявил «РИА Новости» постпред страны при организации Михаил Ульянов.

«Мы действительно направили 4 августа — от 5 августа она была распространена — циркулярную ноту о том, что мы готовы оказать содействие руководству МАГАТЭ в организации такого визита на Запорожскую АЭС», — сказал он.

Москва заинтересована в том, чтобы специалисты агентства получали полную и достоверную информацию о происходящем вокруг АЭС, подчеркнул дипломат, сославшись на документ.

Российские власти и военно-гражданская администрация (ВГА) Энергодара, где находится атомная электростанция, обвиняют Украину в регулярных обстрелах объекта. Один из последних, по информации ВГА, случился в ночь на 7 августа, когда украинские войска ударили по объекту из РСЗО «Ураган», а осколки снарядов упали около действующего энергоблока. До этого, 5 августа, по территории атомной электростанции и Энергодару со стороны Украины выпустили 20 снарядов 152-мм калибра.

В российском Минобороны сообщали, что в результате удара на АЭС была обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3. Также снизилась вырабатываемая мощность энергоблока № 4, на водородной станции произошло факельное возгорание водорода. Дополнительные повреждения получил водородопровод.

Сотрудники МАГАТЭ должны следить за состоянием станции, однако Организация Объединенных Наций, под эгидой которой работает это агентство, препятствуют этому, говорили в российском Минобороны. Незадолго до этого заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИДа Игорь Вишневецкий возложил ответственность за проблемы на секретариат ООН, который, по его словам, отказался организовать поездку экспертов агентства на станцию. Россия со своей стороны готова была содействовать ей и гарантировала безопасность инспекторов, подчеркивал дипломат.

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Генсек ООН Антониу Гутерриш призывал дать инспекторам МАГАТЭ доступ к электростанции и называл удары по ней «самоубийством». Обвинения в препятствовании деятельности агентства глава организации не комментировал. В Кремле также считают, что обстрелы АЭС могут привести к катастрофе, в том числе в странах Европы. Москва призвала Запад повлиять на действия Киева, который она называет ответственным за обстрелы.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная электростанция в Европе. Она расположена в городе Энергодаре. 28 февраля, через четыре дня после начала военной операции на Украине, российское Минобороны заявило о взятии территории Запорожской АЭС под контроль.