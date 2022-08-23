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Небензя заявил о деградации ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС

Небензя заявил на Совбезе ООН о деградации ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС
Территория АЭС и город Энергодар, где она расположена, «практически ежедневно» подвергаются обстрелам со стороны ВСУ, что создает «реальный риск радиационной аварии», сказал постпред на заседании СБ ООН
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Министерство обороны РФ / ТАСС)

Ситуация с безопасностью на Запорожской атомной электростанции за последние две недели ухудшилась из-за обстрелов со стороны Украины, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«С прошлого заседания по Запорожской АЭС прошло около двух недель, за это время ситуация с ядерной безопасностью на ней еще больше деградировала», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.

По его словам, украинские военные «практически ежедневно» обстреливают территорию АЭС и город Энергодар, где она расположена, «создавая реальный риск радиационной аварии».

Дипломат утверждает, что российская сторона не размещает на территории АЭС тяжелые вооружения и не использует ее в военных целях. «Минобороны России готово предоставить МАГАТЭ снимки высокого разрешения, на которых видно, что оружие, особенного тяжелое, на территории станции не размещается», — заверил он.

В Twitter постпредства сообщается, что Россия распространила среди членов СБ ООН схему ударов украинских сил по АЭС и фотосвидетельства последствий обстрелов.

Накануне в ходе выступления на заседании СБ ООН по теме «Поддержание международного мира и безопасности: продвижение общей безопасности через диалог и сотрудничество» российский постпред обвинил «западных покровителей Украины» в том, что они в последние недели, «по сути, помогают Киеву в его попытках ядерного шантажа, игнорируя факты обстрела ВСУ Запорожской АЭС». По его словам, на созванном Москвой на прошлой неделе заседании СБ ни одна из западных делегаций не решилась «назвать вещи своими именами» и призвать Украину прекратить обстрелы АЭС.

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В российском Минобороны утверждают, что Запорожская АЭС с 18 июля «подвергается систематическому обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины». По данным ведомства, удары наносятся из «реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и с использованием беспилотных летательных аппаратов». За месяц атомная электростанция обстреливалась 12 раз, на территории АЭС и города Энергодара, где она расположена, разорвалось более 50 артиллерийских снарядов и пять дронов-камикадзе, уверяют в Минобороны. По утверждению российских военных, удары наносятся со стороны населенных пунктов Марганец и Никополь. В результате обстрелов были повреждены вспомогательные системы обеспечения АЭС.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

23 августа глава МИД Франции Катрин Колонна обсудила с российским коллегой Сергеем Лавровым отправку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, сообщили в Париже. Лавров согласился с необходимостью направить туда экспертов как можно скорее, сказали во французском МИДе.

Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц ранее высказались за обеспечение безопасности на Запорожской АЭС и приветствовали обсуждение отправки миссии МАГАТЭ на электростанцию.

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Елена Чернышова
Запорожская АЭС Василий Небензя обстрелы
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